"Доступная ипотека под 7%": В Минфине рассказали об условиях программы

В Минфине планируют в рамках программы "Доступная ипотека под 7%" выдать в 2021 году 5 млрд грн кредитов для 5 тысяч семей.

Об этом министр финансов Сергей Марченко во время форума "Украина 30".

"Во исполнение программы президента в январе мы начали программу ипотечного кредитования - так называемую программу "Доступная ипотека под 7%". Мы воспользовались тем, что у нас уже есть забрендирован такой инструмент, как программа "5-7-9%", все ее хорошо знают, хорошо понимают.

Используя имеющийся инструментарий этой программы и опыт, мы подготовили решение правительства, которое будет упрощать доступ граждан к ипотечному кредитованию", - сказал Марченко.

По его словам, это будет стимулировать строительство и позволит украинцам с марта воспользоваться программой.

"Программа реальна, и я думаю, что первый кредит будет выдан в начале марта, в ближайшее время.

Кто может воспользоваться программой? Все граждане, которые соответствуют критериям, соответствуют своим возможностям получить такой кредит, имеют деловую репутацию, которая позволяет им это получить ", - добавил министр.

По словам Марченко, в 2021 году реализация программы будет осуществляться за средства программы "5-7-9%" - через Фонд развития предпринимательства.

"У нас достаточно реалистичные планы - выдать 5 млрд грн кредитов и 5000 семей потенциально уже в 2021 году смогут воспользоваться программой", - пояснил министр.

Марченко добавил, что среди видов предметов ипотеки, которые могут предоставляться в рамках этой программы, - первичный рынок (это ориентир), имущественные права на квартиры и дом+ участок, а также вторичный рынок для квартир, которые были введены в эксплуатацию после 2018 года.

Нормативная площадь предметов ипотеки - 50 кв.м общей площади на 1 гражданина или семью из 2 человек + 20 кв.м на каждого следующего члена семьи. Максимальная общая площадь предмета ипотеки может быть увеличена на 20%.

"То есть для семьи из 4 человек максимальный размер квартиры, которую они смогут получить в рамках программы, - 108 кв.м", - пояснил министр.

По его словам, максимальная стоимость предмета ипотеки - 2,5 млн грн, если есть превышение - за счет собственных средств может быть оплачено, или кредитные средства банков без компенсации процентов.

Базовая процентная ставка, по которой граждане получат кредит - 7%.

"Первый шаг - гражданин изучает критерии, далее обращается в уполномоченный банк, банк сообщает о соответствии условиям программы и просит подать заявку на получение кредита. Четвертый шаг - кредитная оценка, заключение договора и перечисления средств кредита продавцу предмета ипотеки.

Пятый шаг - оплата компенсационной процентной ставки за счет государственной поддержки", - пояснил Марченко.

По его словам, пакет документов, необходимый для участия в программе - стандартный при получении ипотеки.

Максимальная сумма ипотечного кредита - 2 млн грн, максимальный срок выплаты компенсации - 20 лет, минимальній собственный взнос заемщика - 15% от суммы кредита.

Максимальный размер комиссии за предоставление гарантии Фонда - 0,5% годовых.