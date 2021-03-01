"Доступная ипотека под 7%": банки выдали первые кредиты

Первые заемщики подписали договоры на получение ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".

Подписание договоров состоялось во время форума "Украина 30".

По словам заместителя министра финансов Юрия Драганчука, первые договоры подписали семьи Лапченко и Максимюк - кредиты выдали "ОТП Банк" и "Укргазбанк".

"Хочу поздравить счастливых обладателей квартир. Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине добавили, что сейчас в программе участвуют 7 банков, до конца текущей недели, количество банков, участвующих в программе, может быть расширено до 25.

"Минфин выполнил свое обещание: запланированный запуск программы на март состоялся именно 1 марта 2021 года. Сегодня мы сделали первый шаг на пути реализации общей стратегии восстановления ипотечного рынка в Украине", - отметил Юрий Драганчук.

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Напомним:

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 банков подписали договоры об участии в программе "Доступная ипотека 7%".

В Минфине планируют в рамках программы "Доступная ипотека под 7%" выдать в 2021 году 5 млрд грн кредитов для 5 тысяч семей.

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав "Украинской финансовой жилой компании", который будет обеспечивать работу рынка ипотечного кредитования.

Возмещение по ипотеке под 7% станет доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможность ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.

Расходы бюджета на компенсацию процентной ставки по недавно принятой программой "Доступной ипотеки" могут достигать 5 млрд гривень при условии ежегодного роста ипотечного портфеля 30%.

Правительство утвердило постановление о "доступной ипотеке": ставку по кредитам определили в пределах 7% годовых.

Экономическая правда