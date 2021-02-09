Іпотека під 7% запрацює з березня, ставка може знизитися у 2021 році - Шмигаль
Відшкодування за іпотекою під 7% стане доступною з 1 березня, водночас, уряд працюватиме над можливість іпотечного кредитування під 5% у 2021 році.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".
"Вже у березні місяці, з першого числа, я впевнений, ця програма буде працювати в Україні - відшкодування ставки за іпотекою до 7%. Для України ми бачимо в цьому перспективу. Звісно, ми розуміємо, що для окремих категорій громадян ставку треба знижувати ще більше", - розповів прем’єр.
З огляду на це уряд планує у 2021 році працювати над подальшим зниженням ставки іпотечних кредитів:
"У нас є намір в першій половині 2021 року попрацювати й створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%.Тобто це та перспектива, над якою уряд активно працює спільно з Національним банком, - додав Шмигаль.
Нагадаємо:
27 січня уряд затвердив постанову щодо "доступної іпотеки": ставку за кредитами визначили в межах 7% річних.
Механізм передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua