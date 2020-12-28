Минфин создал Украинскую финансовую жилую компанию

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав "Украинской финансовой жилой компании", который будет обеспечивать работу рынка ипотечного кредитования.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Гендиректором созданной жилой компании назначили Василия Шкуракова.

С 2018 года он работал заместителем министра финансов, где отвечал за местные заимствования, гарантии и фискальные риски. 24 декабря правительство постановлением уволило его с этой должности.

"Украинская финансовая жилищная компания" создана для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки, в частности, возможности кредитования до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков.

Напомним:

16 ноября Кабмин поручил Минфину обеспечить создание частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания" для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов.

Экономическая правда