Компенсації за "Доступною іпотекою" за 5 років можуть становити 5 мільярдів - Рожкова

Витрати бюджету на компенсацію відсоткової ставки за нещодавно ухваленою програмою "Доступної іпотеки" можуть сягати 5 мільярдів гривень за умови щорічного зростання іпотечного портфелю 30%.

Про це перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова написала у Facebook.

"Теоретично, якщо програма діятиме 5 років, і щомісяця видаватиметься по 400 млн грн (середньомісячні обсяги видачі у 2020 році, за нашими розрахунками, становили 300 млн грн), а щорічне зростання іпотечного портфелю становитиме 30%, то за 5 років (за поточного рівня ставок) бюджет витратить на компенсацію понад 5 млрд грн", - пояснює Рожкова.

Водночас, вона зазначила, що цьогоріч на програму "Доступних кредитів 5-7-9%" передбачено 2 млрд грн.

За словами Рожкової, за рахунок іпотеки в Україні сьогодні фінансується менше 5% угод з купівлі житла. Також, співвідношення іпотечного кредитування до ВВП в Україні становить лише 0,7% - у низці європейських країн цей показник перевищує 50%.

Серед причин низьких обсягів кредитування вона назвала непрозорість первинного ринку та проблеми зі стягненням застав.

Перша заступниця голови НБУ також зазначила, що працювати над реалізацією програми буде Фонд розвитку підприємництва, що займається і програмою "5-7-9%".

"От тут і виникає питання, наскільки нагальною була необхідність у створенні третього! фонду фінансування житла", - коментує вона. Наприкінці грудня уряд створив "Української фінансової житлової компанії", що має забезпечувати роботу ринку іпотечного кредитування.

Нагадаємо:

Уряд затвердив постанову щодо "доступної іпотеки": ставку за кредитами визначили в межах 7% річних.

16 листопада Кабмін доручив Мінфіну забезпечити створення приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" для впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом та рефінансування іпотечних кредитів.

Економічна правда