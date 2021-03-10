Новости 10 марта: НБУ обвинили в цензуре, регулятор обратится в Совет нацбезопасности из-за ДТЭК

О цензуре в НБУ: Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила о цензуре в Нацбанке - по ее словам, руководство департамента коммуникаций регулятора запретило публиковать ее интервью для издания НВ в оригинальном виде.

В Департаменте коммуникаций Нацбанка отвергли обвинения первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой в цензуре и заявили, что не предоставляли изданию "Новое время" никакой альтернативной версии ее интервью.

О цифровой грамотности: Правительство одобрило запуск портала "Дия. Цифровое образование", где пользователи получат доступ к учебным курсам по цифровой грамотности - запуск состоится в течение половины года

Об экономической безопасности: Кабмин на заседании 10 марта одобрил проект Стратегии экономической безопасности Украины до 2025 года - в частности, им определили критические пределы критериев безопасности, а также сохранение независимости Нацбанка и Антимонопольного комитета

О ДТЭК: Нацкомиссия по тарифам НКРЕКП наложила на три компании ДТЭК Рината Ахметова максимальные возможные штрафы и передаст материалы проверок в Совет нацбезопасности, Антимонопольный комитет, Минэнергетики и Госэнергонадзор

Об экономике: По расчетам Министерства экономики, в январе ВВП Украины сократился на 2,6 - 2,8%, в том числе через январский локдаун

Об импорте электроэнергии: Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус и группа нардепов зарегистрировали в Раде законопроект №5208, который, в частности, предусматривает предоставление НКРЭКУ полномочий ограничивать или запрещать импорт электроэнергии из РФ.

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