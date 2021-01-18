Новости 18 января: правительство установило газовый тариф, скоростные поезда от Укрзализныци

О газе и тепле: Кабинет Министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

О карантине: Власть не планирует продолжать усиленные карантинные меры после 24 января, Украина вернется к ограничениям "оранжевой зоны", которые действовали ранее, и этот адаптивный карантин будет продлен до конца марта.

О скоростных поездах: "Укрзализныця" имеет проект движения поездов со скоростью до 350 км/ч из столицы в крупнейшие города Украины, сейчас его обсуждают и ищут инвесторов

О взятках и Samsung: Суд приговорил вице-президента компании Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Иена к тюремному заключению на два года и шесть месяцев по обвинению во взяточничестве

О сообщении: Украина профинансирует строительство моста через Днестр, который должен стать частью новой магистрали между Киевом и Кишиневом.

Об автокомпаниях: Fiat Chrysler и Peugeot завершили процесс объединения в автогруппы Stellantis, что стала четвертой крупнейшей в мире - сделка оценивается в 52 миллиарда долларов.

Об аэропортах: По итогам 2020 аэропорт в Стамбуле (Турция) стал самым загруженным в Европе, он обогнал лондонский "Хитроу" с показателем в 23,4 миллиона пассажиров

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