Fiat та Peugeot об’єднались в одного з найбільших автовиробників світу

Fiat Chrysler та Peugeot завершили процес об’єднання в автогрупу Stellantis, що стала четвертою найбільшою у світі - угоду оцінюють у 52 мільярди доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Fiat Chrysler та Peugeot розпочали процес об’єднання у 2019 році, та завершили угоду вартістю 52 мільярди доларів у суботу, 16 січня. Новоутворена автогрупа Stellantis матиме досить ресурсів, аби розпочати виробництво електрокарів та конкурувати з більшими гравцями на ринку.

Акції Stellantis вийшли на ринок у понеділок, 18 січня, у Мілані та Парижі, а у вівторок, 19 січня, вийдуть у Нью-Йорку.

У перший день торгів акції компанії стартували на рівні 12,758 євро, о 12:00 за Києвом ціна піднялася до 13,51 євро (+7,5%).

У Stellantis планують скоротити річні витрати на 5 мільярдів євро без потреби у закритті частини виробництва. Аналітики очікують, що після об’єднання компанія зможе владнати показники роботи у Китаї та наростити обсяги продажів, що значно відстають від обсягів виробництва.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет надав дозвіл на злиття Peugeot та Fiat Chrysler у компанію Stellantis в рамках транснаціональної угоди, вона стане четвертим найбільшим виробником авто у світі.

Компанії Fiat Chrysler і Peugeot у грудні 2019 року підписали угоду про злиття, у рамках якої об'єднаються у четвертого за величиною автовиробника в світі.

У грудні цьогоріч компанії також отримали дозвіл на злиття у Євросоюзі.

У II кварталі 2020 року італо-американський автомобільний концерн Fiat Chrysler Automobiles отримав чистий збиток у 1,048 мільярд євро.

Економічна правда