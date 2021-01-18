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Керівника Samsung "посадили" на 2,5 роки за хабар

Понеділок, 18 січня 2021, 09:25
 

Суд засудив віце-президента компанії Samsung Electronics і фактичного керівника Samsung Group Лі Чже Єна до тюремного ув'язнення на два роки і шість місяців за звинуваченням у хабарництві.

Про це повідомляє Reuters.

Чи Чже Єна в 2017 році засудили до п'яти років. За версією звинувачення, він був причетний до дачі хабара в розмірі понад 6 млн дол. Також Лі Чже Ен запропонував або обіцяв чиновникам 38 млн дол за те, щоб держава дозволила злиття Samsung C&T і Cheil Industries на потрібних йому умовах.

Однак через рік суд замінив вирок фактичному голові Samsung Group на умовний, і він вийшов на свободу.

У 2019 році суд відправив справу Лі Чже Єна на повторний розгляд в нижчу інстанцію. Нинішнє рішення суду передбачає, що Лі повернеться до в'язниці, але рік, який він уже відсидів у в'язниці, буде йому зараховано в призначений термін ув'язнення.

Корупційний скандал пов'язаний з колишнім президентом Південної Кореї Пак Кин Хе. Її близька подруга Чхве Сун Сіль, користуючись дружбою з президентом, вимагала гроші у великих корпорацій, зокрема у Samsung і Lotte.

В кінці 2016 року Пак Кин Хе оголосили імпічмент, а в квітні пред'явили звинувачення. Екс-президент отримала 25 років позбавлення волі і штраф 17,8 млн доларів за розголошення держтаємниці, вимагання, зловживання владою та отримання хабарів.

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Samsung хабар

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