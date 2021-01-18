Стамбульський аеропорт став найбільш завантаженим у Європі

За підсумками 2020 року аеропорт у Стамбулі (Туреччина) став найбільш завантаженим у Європі, він обігнав лондонський "Хітроу" з показником у 23,4 мільйона пасажирів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Аеропорт у Стамбулі, що відкрили у 2019 році, за перший календарний рік роботи мав пасажиропотік 23,4 мільйона осіб. Водночас, лондонський "Хітроу", що традиційно мав першість серед аеропортів Європи, втратив 73% власного навантаження та спустився на другу сходинку з показником 22,1 мільйона осіб.

Паризький аеропорт імені Шарля де Голля розташувався на третьому місці з пасажиропотоком у 21,1 мільйона осіб - на 72,3% менше проти 2019 року. Далі знаходиться амстердамський "Схіпхол", що обслужив 20,9 мільйона осіб у 2020 році (71,7 мільйона у 2019 році).

Нагадаємо:

За підсумками 9 місяців 2020 року лондонський аеропорт "Хітроу" вперше втратив лідерство в списку найбільш завантажених аеропортів Європи, поступившись першим місцем паризькому аеропорту імені Шарля де Голля.

Економічна правда