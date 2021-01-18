Прем'єр каже, що "помаранчевий" карантин триватиме до квітня

Влада не планує продовжувати посилені карантинні заходи після 24 січня, Україна повернеться до обмежень "помаранчевої зони", які діяли раніше, і цей адаптивний карантин буде продовжено до кінця березня.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "З 8 по 24 січня у нас встановлений так званий "карантин зимових канікул". Ключова мета - обмеження мобільності населення. З 25-го ми перейдемо, ймовірно, в "помаранчеву" зону, яка діяла до введення цих правил.

Поточний карантин введений до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла.

Зараз ми розриваємо той ланцюжок, який утворився з Нового року до Різдва. Якби ми не зробили цих зимових канікул, то в лютому вийшли б на критичні показники, які не дозволили нашій медичній системі справлятися".

Деталі: Прем'єр додав, що для уряду було важливо не допустити перевантаження медичної системи до отримання вакцини, надходження якої очікується не пізніше лютого.

Він підкреслив, що на сьогодні влада не бачить необхідності продовжувати жорсткі карантинні заходи довше, ніж до 24 січня.

У той же час Шмигаль висловив думку, що "карантин в цьому році триватиме дуже довго".

Передісторія:

8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня включно.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що маски та соціальна дистанція у зв’язку із COVID-19 залишаться актуальними для українців до кінця 2021 року.

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Українська правда