Новости 7 декабря: новогодние направления от Укрзализныци, как будет работать транспорт в локдаун
Об экономике: В Минэкономики оценивают падение ВВП Украины за 10 месяцев 2020 в 5,2% и ожидают спада ВВП на 5% по итогам 2020 года.
Об авиации: Министерство обороны и госпредприятие "Антонов" в этом году подпишут контракт о поставках трех новых самолетов Ан-178 впервые за время независимости Украины.
О новогодних праздниках: "Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда на зимние праздники: Киев - Ивано-Франковск, Ворохта, Полтава - Ворохта, Кременчуг - Ивано-Франковск.
О локдауне: Общественный транспорт во время локдауна, который предлагается ввести в начале января следующего года, будет работать со значительными ограничениями.
О карантине выходного дня: За неделю без карантина выходного дня не всем заведениям общественного питания удалось восстановиться - сейчас обороты кафе и ресторанов составляют лишь 93% от тех, что были до введения карантина выходного дня.
О вакцинах: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город начал готовить логистическую базу для приема вакцины от коронавируса.
О безработице: Общий объем государственных расходов на выплаты безработным от началу 2020 года составил 14,55 миллиарда грн.
Средний размер пособия по безработице в Украине в ноябре 2020 года составил 3580 гривен.
О локализации: Комитет экономического развития поддержал законопроект о локализации и рекомендовал Верховной Раде принять его во втором чтении.
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