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Перші вихідні без локдауна: не всі кафе і ресторани відновились – дослідження

Понеділок, 7 грудня 2020, 13:55
 

За тиждень без карантину вихідного дня не всім закладам громадського харчування вдалося відновитися - зараз обіги ресторанів складають лише 93% від тих, що були до введення карантину вихідного дня.

Про це повідомляє плафторма для роботи з відкритими даними Опендатабот із посиланням на дані сервісу автоматизації ресторанів Poster.

До цього через карантин вихідного дня кафе та ресторани втратили в середньому 11% від тижневого обігу. Якщо ж рахувати обіги виключно за вихідні, то кафе та ресторани втрачали до 27%. 

 
 

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Нагадуємо:

За першу добу дії "карантину вихідного дня" поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.

Працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання.

У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дн

Економічна правда

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ресторани карантин

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