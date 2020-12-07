Перші вихідні без локдауна: не всі кафе і ресторани відновились – дослідження
За тиждень без карантину вихідного дня не всім закладам громадського харчування вдалося відновитися - зараз обіги ресторанів складають лише 93% від тих, що були до введення карантину вихідного дня.
Про це повідомляє плафторма для роботи з відкритими даними Опендатабот із посиланням на дані сервісу автоматизації ресторанів Poster.
До цього через карантин вихідного дня кафе та ресторани втратили в середньому 11% від тижневого обігу. Якщо ж рахувати обіги виключно за вихідні, то кафе та ресторани втрачали до 27%.
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Нагадуємо:
За першу добу дії "карантину вихідного дня" поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.
Працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання.
У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дн
Економічна правда
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