У Держслужбі зайнятості повідомили розмір допомоги по безробіттю в Україні

Середній розмір допомоги по безробіттю в Україні у листопаді 2020 року становив 3580 гривень.

Про це "Економічній правді" повідомили у Державній службі зайнятості.

За даними відомства, за підсумками листопада в Україні обліковувалося 408,8 тисячі безробітних, з яких допомогу від держави отримувало 352,4 тисячі осіб.

Для порівняння, у листопаді 2019 року в Україні було зареєстровано 288,9 тис безробітних, з яких допомогу від держави отримувало 233,5 тис осіб. Середній розмір цієї допомоги у листопаді 2019 року складав 3443 грн.

Середній розмір допомоги по безробіттю в Україні протягом 2020 року дещо коливався: найвищим він був у березні - 3954 грн (проти 3180 грн у березні 2019 року), а найнижчим у червні - 3491 грн (проти 2983 грн у червні 2019 року).

У червні 2020 року в Україні зареєстрували найбільшу кількість безробітних - 517,7 тис осіб (з яких допомогу отримувало 432,6 тис осіб). Для порівняння, у червні 2019 року безробітними зареєструвалися 287,1 тис українців (з них допомогу отримували 233,1 тис осіб).

Ярослав Вінокуров, ЕП