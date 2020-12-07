Із початку року держава витратила на безробітних 14,5 мільярдів

Загальний обсяг державних видатків на виплати безробітним від початку 2020 року становив 14,55 млрд грн.

Про це повідомили у Державному центрі зайнятості у відповідь на запит "Економічної правди".

Переважну частину коштів на виплати безробітним склали кошти Фонду соціального страхування на випадок безробіття (10,3 млрд грн). Ще 4,25 млрд грн виплатили з Фонду протидії коронавірусу.

З травня 2020 року держава також робила виплати допомоги з часткового безробіття. Їх робити виключно з Фонду протидії коронавірусу. Загальний обсяг цих видатків склав 2,61 млрд грн.

Найактивніше виплати допомог з безробіття здійснювали влітку: у червні на них витратили 1,54 млрд грн, у липні - 1,79 млрд грн, а у серпні - 1,59 млрд грн.

За підсумками листопада 2020 року держава витратила на підтримку безробітних майже 1,3 млрд грн. Для порівняння, у листопаді 2019 року видатки на підтримку безробітних складали 756,26 млн грн.

Ці виплати запровадили після секвестру державного бюджету, що відбувся у квітні 2020 року у зв’язку з оголошенням жорсткого карантину. Тоді ж уряд вирішив збільшити фінансування Фонду соціального страхування з бюджету.

Напередодні Верховна Рада ухвалила закон, яким запроваджуються нові види соціальних допомог на випадок запровадження нового жорсткого карантину. За нього проголосували 297 нардепів.

У законопроєкті йдеться про фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників. Таким людям та бізнесам пропонують виплачувати по 8 тис грн.

Одноразову допомогу від держави отримають наймані працівники підприємств, робота яких була призупинена.

Якщо внаслідок введених владою протиепідеміологічних заходів працівник втратив частину зарплати, то він може претендувати на 8 тис грн матеріальної допомоги. Утім, допомогу отримають не всі.

Перше обмеження – виплати будуть здійснюватися лише для застрахованих осіб, тобто тих, хто працевлаштований офіційно. Сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) за таких осіб повинна була здійснюватися повністю протягом третього кварталу 2020 року. Якщо в липні-вересні людина не працювала або була працевлаштована неофіційно, допомоги не буде.

Друге обмеження стосується специфіки роботи організації. Тобто допомогу отримають працівники тих компаній, які займаються певними видами економічної діяльності. Перелік видів діяльності визначить уряд.

Для отримання одноразової допомоги підприємці і наймані працівники муситимуть написати заяву через державний портал електронних послуг ("Дія"), вказавши персональні дані та рахунок, на який необхідно переказати кошти.

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Ярослав Вінокуров, ЕП