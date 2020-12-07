ВВП: У Мінекономіки прогнозують падіння на 5% за підсумками року
У Мінекономіки оцінюють падіння ВВП України за 10 місяців 2020 року у 5,2% та очікують спаду ВВП на 5% за підсумками 2020 року.
Про це під час онлайн-форуму Ukrainian Investment Roadshow заявив міністр економіки Ігор Петрашко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми думаємо, що у 2020 році ВВП впаде на 5%, хоча раніше ми закладали 4,8% ВВП", - розповів міністр.
За його словами, на макроекономічні значення, крім пандемії, впливатиме також ситуація у сільському господарстві.
Він додав, що у Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% за 2021 рік.
Петрашко уточнив, що економіка повернеться до позитивного тренду у другій половині 2021 року.
"Негативний ефект пандемії матиме великий вплив на початку наступного року. Очевидно, ВВП може впасти на 3% у першому кварталі наступного року", - сказав він.
Проте, за його словами, програми підтримки бізнесу, пільгових кредитів дозволять пом'якшити вплив пандемії.
Нагадуємо:
У Мінекономіки залишили незмінним прогноз скорочення ВВП на 4,8% за підсумками року (у тому числі на рівні 3% у 4 кварталі), але в умовах тривалого локдауну в Україні та світі падіння за підсумком року очікується на рівні 5,6% (6% у 4 кварталі).
Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз спаду ВВП України у 2020 році до 5,5%, у наступному році прогнозують його ріст на 3%.
Падіння валового внутрішнього продукту України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.
У Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у II кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.
Уряд очікує падіння ВВП за підсумками року на 4,8%. У 2021 році, згідно з прогнозом, ВВП виросте на 4,6%.
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