Кличко: Київ почав готувати логістичну базу для прийому вакцини від COVID

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто почало готувати логістичну базу для прийому вакцини від коронавірусу.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні всі країни борються зі стрімким поширенням вірусу. Зокрема, деякі держави для запобігання захворювання незабаром почнуть вакцинацію громадян. Як нам відомо, вакцину від коронавірусу замовив і уряд України. Інформації про те, коли вона надійде і в якій кількості, ми поки не маємо, але готуємося до цього", - розповів Кличко.

За його словами, в Києві є спеціалізоване комунальне підприємство, яке може забезпечити логістику транспортування і зберігання вакцини, а медустанови - саму процедуру вакцинації.

Він додав, що за необхідності Київ готовий придбати додаткове обладнання і провести для медпрацівників навчання по вакцинації проти коронавірусу, тому коли вакцина з'явиться в Україні, столиця буде готова відразу почати вакцинацію.

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