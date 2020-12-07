Комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про локалізацію

Комітет економічного розвитку підтримав законопроект про локалізацію та рекомендував Верховній Раді його прийняти у другому читанні.

У понеділок, 7 грудня, відбулося засідання профільного комітету, де законопроєкт №3739 про локалізацію рекомендували до другого читання.

У першому читанні законопроєкт передбачав виділення 4 основних підгалузей машинобудування, для яких пропонувалася локалізація на рівні 25-40%.

Ексдержуповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська повідомила, що проєкт закону на друге читання можуть винести до кінця року, найпізніше - до лютого наступного року.

Депутати обговорювали можливість розширення переліку позицій, на які буде поширюватись локалізація. "В тому числі на виробників гірничо-добувного обладнання, прохідних машин, прохідних комбайнів та іншого шахтного обладнання (4 позиції) зі ступенем локалізації від 10 до 40%", - пише Загребельська.

Також включити до переліку хочуть підприємства космічної галузі.

Серед тих, хто голосував "За" - Сергій Тарута. Він одним із засновників "Індустріального союзу Донбасу", однієї з найбільших промислових корпорацій України, що займається металургією та машинобудуванням.

Нагадаємо:

Міністерство економіки пропонує додати у систему Prozorro критерій "локалізація" для товарів, які мають щонайменше 35% українських компонентів. Такий товар отримує нецінову частину оцінку у розмірі 30% від загальної.

"Трансперенсі Інтернешнл Україна" та низка громадських організацій закликали Кабмін не підтримувати проєкт постанови Мінекономіки про запровадження нецінового критерію локалізації в закупівлях машинобудування.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3739, який, зокрема, передбачає виділення 4 основних підгалузей машинобудування, для яких пропонується локалізація на рівні 25-40%.

Ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов розкритикував законопроєкт №3739 про локалізацію галузей машинобудування та введення локалізації як кваліфікаційного критерією для участі в закупівлі.

Законопроєкт №3739 про зміну правил державних закупівель продукції машинобудування, що має надає преференції продукції з локалізованим виробництвом, не відповідає Угоді про асоціацію з ЄС, а також іншим зобов’язанням України та потребує змін, заявляв прем'єр Денис Шмигаль.

Економічна правда