Комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про локалізацію
Комітет економічного розвитку підтримав законопроект про локалізацію та рекомендував Верховній Раді його прийняти у другому читанні.
У понеділок, 7 грудня, відбулося засідання профільного комітету, де законопроєкт №3739 про локалізацію рекомендували до другого читання.
У першому читанні законопроєкт передбачав виділення 4 основних підгалузей машинобудування, для яких пропонувалася локалізація на рівні 25-40%.
Ексдержуповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська повідомила, що проєкт закону на друге читання можуть винести до кінця року, найпізніше - до лютого наступного року.
Депутати обговорювали можливість розширення переліку позицій, на які буде поширюватись локалізація. "В тому числі на виробників гірничо-добувного обладнання, прохідних машин, прохідних комбайнів та іншого шахтного обладнання (4 позиції) зі ступенем локалізації від 10 до 40%", - пише Загребельська.
Також включити до переліку хочуть підприємства космічної галузі.
Серед тих, хто голосував "За" - Сергій Тарута. Він одним із засновників "Індустріального союзу Донбасу", однієї з найбільших промислових корпорацій України, що займається металургією та машинобудуванням.
Нагадаємо:
Міністерство економіки пропонує додати у систему Prozorro критерій "локалізація" для товарів, які мають щонайменше 35% українських компонентів. Такий товар отримує нецінову частину оцінку у розмірі 30% від загальної.
"Трансперенсі Інтернешнл Україна" та низка громадських організацій закликали Кабмін не підтримувати проєкт постанови Мінекономіки про запровадження нецінового критерію локалізації в закупівлях машинобудування.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3739, який, зокрема, передбачає виділення 4 основних підгалузей машинобудування, для яких пропонується локалізація на рівні 25-40%.
Ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов розкритикував законопроєкт №3739 про локалізацію галузей машинобудування та введення локалізації як кваліфікаційного критерією для участі в закупівлі.
Законопроєкт №3739 про зміну правил державних закупівель продукції машинобудування, що має надає преференції продукції з локалізованим виробництвом, не відповідає Угоді про асоціацію з ЄС, а також іншим зобов’язанням України та потребує змін, заявляв прем'єр Денис Шмигаль.
Економічна правда
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