Новости 22 декабря: арбитраж Philip Morris, протесты ФЛП

О фискальной службе: Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря, назначил Вадима Мельника председателем Государственной фискальной службы путем заключения с ним контракта о прохождении госслужбы на период действия карантина.

Об авто: Техкомпания Apple планирует начать производство авто с собственной технологией батарей до 2024 года.

О промышленности: За 11 месяцев с начала года в Украине собрали всего 4,429 тысяч авто - падение по сравнению с аналогичным периодом 2019 составляет 35%.

О госбезопасности: Министерство торговли США обнародовало список компаний и учреждений России и Китая, которые сотрудничают с вооруженными силами своих стран, поэтому им запрещено покупать ряд американских продуктов и технологий

О конкуренции: Компании Philip Morris International подали иск о двустороннем инвестиционном арбитраже в связи с несправедливым, по мнению компаний, решением АМКУ оштрафовать компанию по делу "Тедис" за согласованные антиконкурентные действия.

О финпомощи: 21 ноября Конгресс США впервые с марта согласовал предоставление пакета помощи в 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса

О протестах ФЛП: Представители движения "SaveФОП" вышли на бессрочную акцию на Майдане Незалежности в Киеве.

О "золотых" участках: Госгеонедра впервые выставила на электронные торги участок с залежами руд золота - Желтоводский площадь (Днепропетровская область), ее площадь составляет более 1000 га.

О ПФУ: В бюджете на 2021 год дефицит собственных поступлений Пенсионного фонда ожидается на уровне 26 миллиардов гривен

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