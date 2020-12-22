"Сірий кардинал" ДАБІ Сергієнко: Пропоную разом шукати 5 доларів за квадрат, які я начебто взяв. Знайдемо – ділюсь 50 на 50

Кому приписують схему "5 доларів з квадрату" на будівельному ринку, і кого називають автором тіньової вертикалі, створеної в системі ДАБІ? ЕП поговорила з цією людиною.

Бізнес завжди шанував віртуальну приказку "гроші люблять тишу". Та що вона значить в реальному житті? Непогану можливість відповісти на це питання дають потрясіння в будівельній галузі.

За останній рік ключовий дозвільний орган цієї сфери – Державна архітектурно-будівельна інспекція, ДАБІ – змінив п’ять керівників, але корупційна схема під умовною назвою "5 доларів за квадратний метр" за цей час так і не зникла з порядку денного.

Джерела ЕП запевняють, що причина у централізованій тіньовій вертикалі, за якою буцімто стояв колишній перший заступник голови ОП Сергій Трофімов. Саме це, на думку співрозмовників, начебто, і стало причиною його звільнення.

За їхніми словами, в ній, цій вертикалі, ключова роль відводилась такому собі Олександру Сергієнку, який напередодні сам ініціював зустріч з ЕП.

Нічого про нього не знаєте? Не дивно, адже найвища офіційна посада, яку свого часу він займав – посередня: начальник управління дозвільних процедур ДАБІ. І це крісло Сергієнко давно полишив.

Але за часів Трофімова його статус кратно зріс: весь останній рік герой інтерв’ю, за його словами, був генератором реформаторських змін в будівельній галузі.

Натомість урядовці, народні депутати та забудовники згадують прізвище Сергієнка саме в контексті корупційних схем в галузі.

Самого героя інтерв'ю це обурює: він парирує звинувачення на свою адресу і вимагає фактів його недобросовісної діяльності. СБУ при нещодавніх обшуках у нього таких фактів не знайшла.

Критику на свою адресу Сергієнко пов'язує з принциповістю власної позиції щодо необхідності кардинальних змін в будівельній бюрократії.

Яка з двох версій реальної ролі Сергієнка більше схожа на правду, вирішувати читачу. Та до якої думки ви б не дійшли, вона буде про події минулих днів.

Нещодавно Сергієнко втратив статус помічника голови парламентського "будівельного комітету" Андрія Клочка, завдяки якому і мав змогу займатись реформами в галузі. У жовтні звільнили також в.о. ліквідатора ДАБІ і керівники органів, що утворилися замість інспекції.

Паралельно, як згадувалось, свою посаду втратив і Трофімов.

Та чи означає це, що корупційна проблема зникла? Зазвичай, наслідком таких кадрових рішень є перерозподіл ринку та загострення "війни" груп впливу. В майбутньому, напевно, варто уважно стежити за діями нового-старого ймовірного "сірого кардинала" Києва Дениса Комарницького.

— Розкажіть, будь ласка, читачу коротко біографію починаючи зі студентських років.

— Після студентських років працював в будівельно-монтажному управлінні №916 Київського радіозаводу, який був у складі об'єднання Радіомашпром, на посаді провідного економіста.

Потім в Мінмашпромі, а після цього перейшов у приватний бізнес теж будівельного управління, теж провідним економістом. В цій же організації я з часом став головним бухгалтером.

Але я за своєю природою не бухгалтер, тому перейшов на роботу в консалтинг. Була така міжнародна консалтингова служба, яка була афілійована до Інни Богословської. Я певний час працював з Інною Германівною, займався питаннями податкової політики, бюджетних відносин.

А після неї перейшов в велику алкогольну компанію бренду "Баядера", де посів посаду директора з розвитку.

— Це був який рік?

— 2001-й. Пізніше я перейшов на власні хліба і зі своїм компаньйоном створив станцію технічного обслуговування автомобілів. СТО моє працює, до речі, до сьогоднішнього дня. Після цього, так сталося по долі, що я став займатися питаннями реформування житлово-комунального господарства.

— Як хто?

— Був такий собі центр реформування житлово-комунального господарства в Дарницькому районі. Я був його керівником, а пізніше пішов на роботу начальником управління житлово-комунального господарства Дарницького району в місті Києві і пробув на цій посаді до зміни президента в 2010 році.

Потім дуже короткий період перейшов консультантом народного депутата Ігоря Гриніва. А після цього у квітні 2011-го перейшов на роботу в Державну архітектурну інспекцію України на посаду заступника начальника управління контролю якості житлово-комунальних послуг.

Звільнився я з неї в листопаді 2014 року і вступив в аспірантуру Національної академії державного управління при президентові України. Був аспірантом до 2019 року.

фото дмитра рясного

— За який рахунок ви живете?

— Живу я за дуже багато рахунків. Перший рахунок – це мій бізнес СТО. Другий – це невелике хлібне виробництво на Західній Україні. Третє – це невелике виробництво пелет на Західній Україні. Тобто, є бізнеси, якими я керую, і за рахунок яких я живу.

— Де ви заробили основний капітал?

— Основний капітал я заробив на початку своєї кар’єри, працюючи в будівельному бізнесі. Власне кажучи, СТО ми відкрили за рахунок того, що в мене була дуже пристойна для тих часів заробітна плата.

— Зараз ми зустрічаємося з вами в якості кого?

— Ви не повірите, я фізична особа-підприємець, яка в основному останні 3 роки надає послуги в галузі консалтингу в будівництві і очолюю створену влітку цього року "Спілку інженерів".

— Чому ФОП ініціював зустріч з журналістами на тему корупції в ДАБІ?

— Таке враження, що ми з вами спеціально спланували зустріч сьогодні, бо якраз сьогодні в одному з видань вийшло інтерв’ю народного депутата Олени Шуляк, де вона декілька раз згадує мене як людину, яка причетна до реформи будівельній галузі і яка, на її думку, афільована до всього того, що ви в підсумку назвете корупцією в цьому органі.

— Вона каже неправду?

— Однозначно.

— Розкажіть, будь ласка, як власник СТО познайомився з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем?

— Власник СТО, як ви мене назвали, на той момент був помічником-консультантом народного депутата України Андрія Клочка. Ми з Андрієм Андрійовичем, який очолював профільний комітет, обговорювали, що можна зробити з будівельним ринком. Йому була необхідна допомога якраз в тому, щоб зрозуміти, так що ж взагалі відбувається на будівельному ринку. А не лише з ДАБІ.

— А як ви познайомились з Клочком?

— В нас дуже багато друзів у Верховній Раді.

— Але ж ми не забуваємо, що ви представник дуже середнього бізнесу. В кого це "у вас"?

— Згадувана Інна Богословська. Це Верховна рада України. Після неї я був помічником народного депутата Андрія Веревського (засновник і власник аграрного холдингу "Кернел", народний депутат чотирьох скликань – 2002-2013. – ЕП) , потім народного депутата Віталія Сташука (екс-голова Дарницького району). Ви не повірите, я постійно знаходжусь в орбіті Верховної Ради.

— Чому ви вже не помічник Клочка?

— Я себе відчув неефективним, непотрібним. Ми з ним чесно поговорили, і він в певній мірі підтримав моє рішення і я йому за це вдячний.

— Коли відбулася ця розмова?

— В перших числах вересня.

— За часів прем’єрства Олексія Гончарука 17 січня цього року в Кабміні була нарада за участю забудовників, які казали, що ви є автором схеми "5 доларів за квадратний метр".

— Дякую, бо вперше можу висловитися з цього приводу. На ранок 18 січня в мене було бажання подати в суд на прем’єр-міністра України. Бо на цій нараді моє прізвище тиражувалось не зупиняючись, в тому числі й самим Гончаруком.

Колеги, які зараз про мене цю тему коментують, дуже нагадують мені анекдот про п’яного, який загубив ключі в кущах. Він наполегливо під стовпом навколішки повзає, поки не приходить поліцейський і каже: "Друже, що ви тут робите?". Він – "ключі загубив". Той – "де ви їх загубили?". "Отам, в кущах". "А чого ви тут повзаєте тоді?". "А тут видніше".

— ДАБІ є корупційною організацією?

— Це організація, яка очевидно несе корупційні ризики.

— "5 доларів з квадрата" – це реальна схема?

— Є такий красивий діагноз у медицині, називається "літаючий поліартрит". Тобто, у вас десь болить, а де болить, ви не знаєте. Тобто речі "5 доларів за квадрат" не було, але перманентні корупційні вибухи у відомстві були.

Я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ: я прийшов в інспекцію працювати в 2011 році, і на той момент вона вже несла на собі тягар корупційного відомства.

— Давайте спробуємо дати конкретнішу відповідь на питання. "N доларів за квадратний метр" – це реальна схема?

— Моя відповідь дуже проста. Якби я брав в когось 5 доларів і віддавав комусь 5 доларів, я би вам зараз це підтвердив. Цю проблему в часи Януковича ніхто не приховував. Ця проблема була.

На момент мого приходу в інспекцію проблема ця в інспекції була. Але бажання певних колег сказати, що ця проблема з'явилася саме з приходом в ДАБІ Сергієнка, викликає глибокі сумніви.

фото дмитра рясного

— Що ви зробили для боротьби з цією проблемою?

— Перше, що зробили – персоніфікували відповідальність осіб, які дають дозвільні документи. Питання особистого підпису під дозвільним документом започатковано за нас. Це дало можливість задавати посадовим особам питання, якщо по підписаному ними документу виникло питання "5 доларів з квадрата" або щось інше.

— З 2012 до 2014 року ви працювали начальником управління дозвільних процедур ДАБІ і за цей час жодних фінансових вдячностей від забудовників не отримували?

— Ви абсолютно праві. Ніяких подяк. Якби таке, не дай Боже сталось, то хтось би сів.

— Чи правда, що в апараті Дениса Шмигаля ви займались реформуванням ДАБІ?

— Ми це зробили з Андрієм Клочком – накидували варіанти для себе в першу чергу. Чому? Тому що профільний комітет і Андрій Андрійович хотів для себе зрозуміти, які є взагалі системи руху в цій реформі. Потім, коли з’явився Денис Анатолійович, колеги запропонували йому ознайомитися з пропозиціями реформування.

Ми пропонували нестандартні ходи для розв'язання тієї проблеми, яка існувала навколо цього органу тому що, ще раз підкреслюю: на відміну від усіх не розглядаю ДАБІ як абсолют корупції у ринку. Це брехня. Цей орган – лише один з етапів розвитку величезного ринку.

— Коли і за яких обставинах ви познайомились з Сергієм Трофімовим (колишній перший заступник голови Офісу президента. – ЕП)?

— Мене до Сергія Володимировича абсолютно епізодично доля закинула. Якось, поговоривши з Клочком, прийшли до висновку, що треба показати свої ідеї з реформування комусь з тих, хто має якусь політичну волю. Реалізовувати такі реформи без політичної волі абсолютно неможливо.

Тому що, зверніть увагу, реформа не тільки чіпає ДАБІ. Реформа починається від моменту, коли ми хочемо з вами виділити землю для містобудівних потреб, і закінчується знесенням об’єкта будівництва.

— На той час ви були рядовим помічником рядового народного депутата. Чому в Трфімова був час вислуховувати ваші пропозиції?

— Клочко – керівник профільного комітету, а відтак до нього є певна політична довіра, і в нього вже є певні політичні можливості.

— Але чи нелогічно обговорювати пропозиції по реформах в рамках профільного парламентського комітету і лише потім йти вище?

— В будь-якому випадку ця реформа передбачала законодавчі зміни. Тобто, однозначно обговорення все одно відбулось би в комітеті. Тут було питання, як ви правильно помітили – хто буде правосубєктною стороною, яка подає цей законопроект?

Але, коли людина подає певний законопроект, як народний депутат, і не має 226 голосів в парламенті – ну і толку, що він подає свій законопроект? Парламентська робота – це не тільки написати законопроект і подати його на затвердження.

— Це все зрозуміло, але ж Трофімов був першим заступником голови Офісу президента, в якого є "мільйон" робочих питань і проблем. Як він знаходив час вислуховувати ваші реформаторські пропозиції?

— Тому питання реформування будівельної галузі вже стала реформою президента, і він відчував свою відповідальність за президента. Він розумів, що це буде, в першу чергу, відображатися на іміджу.

Зверніть увагу на те, що таке революція? Якщо відкинути 1917-й рік, то це просто зміна однієї парадигми на іншу. Революція – це просто зміна ідеї. Але після зміни ідеї все рівно комусь треба ставати, брати сапу, лопату і копати город. Тому є питання просування нової ідеї, парадигми.

І очевидно, що Трофімов – це був людина, яка "клюнула на ідею". Ця людина мене спитала, чому я вважаю, що я зможу реформувати ДАБІ в режимі системи.

З Трофімовим зустрічався в своєму житті рівно два рази. І обидва рази ми обговорювали виключно реформи, щоб ви знали. Виключно. Перша зустріч була десь в листопаді минулого року. А другий раз я з ним зустрівся десь ближче до кінця травня, або в червні.

— Але давайте я вас поверну на декілька питань назад, відповідаючи на які, ви сказали, що були лише рядовим помічником парламентаря. Звідти і виникає питання, звідки в цілого першого заступника голови апарату президента країни час на вислуховування ідей рядового помічника.

— Дивіться, я рядовий помічник з точки зору помічника, але я не рядовий консультант з точки зору фаху. Я спеціаліст високого рівня, на відміну від всього іншого.

— Тобто, ми приходимо до того, що ви є основною дієвою особою з точки зору реформування і ідеї реформування будівельної галузі.

— Ні, це неправда.

— За яких обставин ви познайомились з Володимиром Родіним (помічник колишнього першого заступника голови офісу Президента Трофімова на громадських засадах, колишній співробітник СБУ, співвласник будівельної компанії BD Holding, підконтрольної Юрію Кватерчуку. – ЕП)?

З колєгой Родіним, який був, якщо я пам’ятаю правильно, радником в структурі адміністрації президента, ми познайомились коли потрапили на обговорення до Трофімова. Він, до речі, дуже багато питань задавав з цього приводу. В тому числі на цій нараді були присутні ще пару людей, як мені сказали з бізнесу.

— А що за люди?

— Зараз вже і не пригадаю.

— Вам відома така організація як "Офіс реформ Юрія Кватерчука"?

— Ні.

Від редакції ЕП: Юрій Кватерчук – друг дитинства, кум та бізнес-партнер Володимира Родіна по будівельній групі компаній "BD Holding". За даними ЕП, Кватерчук також був присутній на зустрічі Сергієнка з Трофімовим та Родіним. Поінформоване джерело ЕП розповіло, що "Офіс реформ Юрія Кватерчука" був фактично "мозковим центром" тіньового ДАБІ, де під керівництвом Сергієнка напрацьовувалися ідеї щодо реалізації корупційних схем в умовах реформування будівельної галузі та визначалася кадрова політика.

— Чому Трофімов рекомендував Олександру Строкачу (колишній керівник ДАБІ. – ЕП) ваше призначення і повернення в структуру ДАБІ?

— Всі знають, що в одному плані я не дуже хороша людина. Я вважаю, якщо будь-який держслужбовець займається якоюсь роботою, то перше, що він повинен знати – це закони.

Якщо ви подивитесь на обсяг консультативних послуг, які я надавав клієнтам на ринку, то ви будете знати, що я нещадно критикую інспекцію і буду критикувати. Тому що я ідеаліст, і все, що виходить за межі цього ідеалу, повинно бути покинуте. Тому напевно, розуміючи що мова піде про досить серйозні процеси реформування, мене могли рекомендувати колезі Строкачу як людину, яка може зовсім інакше поставити роботу.

Думаю, що в свій час і Олені Костенко (екс-керівниця ДАБІ, – ЕП) мене рекомендували точно з цієї самої причини.

— Чому Строкач категорично відмовився призначати вас в ДАБІ?

— Абсолютно не знаю мотивів колеги Строкача. Я думаю, що якщо Олександр захоче з вами поговорити, то він вам щось розкаже.

— Прокоментуйте, будь ласка, інформацію про те, що звільнення Трофімова відбулось через корупцію в ДАБІ, яку він реалізовував разом з паном Сергієнком.

— Ще раз підкреслюю: Трофімова я в своєму житті бачив рівно двічі. Отже, Трофімову треба бути дуже геніальним, щоб побачивши людину пару раз в житті, дати очолити корупцію. Вам не здається, що сама по собі легенда починає бути трошки сумнівною з точки зору логіки?

— Для організації корупції ж не потрібні зустрічі.

— Вдумайтесь, про що ви говорите. Я людина, яка береться скорочувати кількість підписів у дозвільному документі, і я роблю це виключно з метою збагачення? Я пропоную вийняти з пакету документі ідентифікаційний код, тому що він не має ніякого відношення до інспекції, і я корупціонер?

Я створив реєстр, щоб все стало видно. Вам не здається, що я якийсь екзотичний корупціонер? Якийсь такий собі ексгібіціоніст-корупціонер. Я отак вже наївся цих легенд. Я, на вашу думку, екзотичний корупціонер. Насправді все навпаки – там, де всі корупцію розводять, я схлопую її.

фото дмитра рясного

— Чому до рядового помічника народного депутата Сергієнка так багато уваги з боку людей від влади?

— А чому ви вважаєте, що до мене завжди була увага тільки як до рядового помічника народного депутата? В мене по життю так. В Дарницькому районі мене "надцять" разів пробували звільнити з роботи.

Візьмемо сьогоднішні твердження. Перша теза: "Створено три корупційних органи" (Державна інспекція містобудування, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні та Державна сервісна служба містобудування. – ЕП).

Назвіть ці корупційні органи. Ні одного нема (Сергієнко має на увазі, що зазначені органи перебувають в процесі створення. – ЕП). Це вам говорить людина з першим рангом державної служби – народний депутат.

Ви, насправді, перебуваєте в системі, в якій ви обговорюєте плітки. Я вам приводжу речі, де відсутні навіть факти. Але ви і далі наполягаєте, і вірите в те, чого не існує. Ви шукаєте чорну кішку в темній кімнаті, знаючи, що її там нема. Тобто, я точно знаю, що її там нема.

— Як ви для себе пояснюєте, чому до вас так багато уваги прикуто з боку забудовників?

— Якщо ви змінюєте правила на ринку, то повинні очікувати, що всі, кого ці зміни будуть стосуватися, в будь-якому випадку зададуть питання: "Що відбувається?

Це моє перше публічне інтерв’ю. До цього з тих чи інших причин я діяв за принципом "Собаки гавкають, караван іде". Я всім колегам пропоную шукати "5 доларів з квадрата", які я тіпа взяв. Давайте знайдемо разом і я поділюсь 50% на 50%.

Я не можу сказати про себе, що я особливо наївний. Але я сам себе запитую, дружина буває запитує, як так виходить, що я постійно "вляпуюсь"?

Як казав Володимир Ілліч Лєнін – жити в суспільстві і бути вільним від нього неможливо. Аналогічна ситуація, коли кажуть: "Ви начальник управління дозвільних процедур часів Януковича". Я на таке відповідаю: "А ми всі мешканці 2010-2014 років цієї країни часів Януковича". Знаходитись біля епіцентру вибуху – не значить бути самим вибухом.

— Наразі 90% громадян у державі зайняті питанням економічного виживання. Ви вирішили питання на хліб й до хліба. Чому вас тягне в русло державного регулювання? Чому б вам не займатися своїм бізнесом?

— У 2010 чи 2011 році я приїхав до Великої Британії, в Сандерленд. На пляжі стояла табличка "Плавати заборонено", сезон закінчився. А я дуже люблю плавати в морі. Коли я вирішив рушити в напрямку води, британці мене зупинили словами: "Зараз приїде поліція".

На моє запитання: "Як це вони тут з’являться?", відповідь була очевидною: "Хтось із добропорядних громадян, побачивши вашу протиправну поведінку, виконає свій громадянський обов’язок і викличе поліцію".

Моя відповідь на ваше запитання: Якщо кожен громадянин цієї держави не буде виконувати свій шматок громадянського обов’язку, то в нас поліції буде в десять раз більше.

— Скільки заяв ви написали за фактами порушень, з якими зіштовхнулися в ДАБІ?

— Щоб за корупцію посадити, треба людину злапати за руку. Якщо ви людину за руку не злапали – не працює принцип кримінального права. Просто повідомляти, що ви злодій – це якраз те, що зробив прем’єр-міністр в січні.

Робота ТСК: хоч один факт є? Ви мене перепитуєте, простого громадянина, а тут мужі і жінки, наділені владою, не можуть їх знайти. То може питання не в Сергієнку? Давайте змінимо систему і ви не будете мене питати, хто зараз керівник ДАБІ. У Великій Британії комітет будівництва профільного міністерства в 39 разів менше за чисельністю порівняно з нашим.

В будівельній галузі я дуже добре розбираюся. В мене батько – будівельник, виконроб, 51 рік в одному управлінні, мати – будівельник, закінчила будівельні контори, в мене – вся сім’я будівельників. В нас планірки проходили на кухні. Бо у нас був весь будівельний під’їзд, дім. Я жив в цьому будівництві, ви розумієте?

— На якій стадії знаходиться реформа архбудконтролю?

— Реформа ще не розпочиналася. Який зміст ухвалених постанов (про ліквідацію ДАБІ та створення трьох нових органів. – ЕП)? Я не підтримував цей напрямок руху, бо він передбачав паралельні законодавчі зміни. Дати новим органам створитися правильно, це економія часу. Але далі необхідно робити законодавче закріплення.

Народні депутати, коментуючи створення органів, навіть сумнівів не мають, що створиться корупція. Чому? "Ми замість одного корупційного створимо три, тому пропоную лишити один корупційний".

У мого батька колись був хороший анекдот "Старий чоловік виходить і каже: "Люди добрі, я 20 років на цьому базарі був злодієм, але я вже старий, я красти не можу, давайте собі оберемо нового злодія".

Але ж як тоді управляти державою? Давайте будемо послідовними в своїх думках. Міністерство не знає, що в ДАБІ є корупція? Славнозвісна науково-технічна рада при Мінрегіоні – це не корупція? (НТР при Міністерстві розвитку громад та територій – це консультативно-дорадчий орган, створений за ініціативи колишнього заступника міністра Лева Парцхаладзе. НТР видавала дозволи на введення обєктів в експлуатацію в обхід Державних будівельних норм. – ЕП)

Якщо ми розуміємо, що корупція в будь-якій державі – це природна річ, то можемо вести мову тільки про її масштабування. Назвіть країну, яка подолала корупцію. Нема? Значить, питання в іншому. Чому в одних країнах вона стримувана, в інших нестримувана?

Коли я приїжджаю у Сполучені Штати Америки і кажу на вулиці слово "сorruption", народ шарахається. Культура виховання, несприйняття корупції на рівні кожної людини.

Схема управління цієї держави – візантійська. Вона ніколи не змінювалася. Якщо у вас в туалеті розруха, друзі мої, крім вас там ніхто цією розрухою не займається, як казав наш класик, який вмер у Москві.

— Народні депутати на засідання тимчасової слідчої комісії отримали інформацію, що на задньому сидінні вашого автомобіля ви зустрічалися з ексголовою ДАБІ Богданом Федоренком і ексголовою ДІМУ Юрієм Васильченком. Це правда?

— Так.

— Що ви з ними робили на задньому сидінні автомобіля?

— Робочі питання по комітету. Обговорювали один з варіантів законопроєктів. Вести обговорення треба було дуже швидко. Я ці плівки теж бачив, мені дуже приємно, особливо зі слів "елітний автомобіль Олександра Сергієнка".

По-перше, автомобіль не мій. По-друге – він не елітний. Його вартість набагато менша, ніж у тих депутатів, які мене на слідчій комісії обговорюють.

— Ви думаєте, хтось замовив зйомку?

— Якби я хотів від вас сховатися, я б зустрічався з ними не на відкритій площі біля Лаври. У мене там був захід, колеги попросили зустрітися, я їх попросив під’їхати.

— Справа навіть не в місці зустрічі. Журналісти, ймовірно, знали про місце й час.

— Вони їздили за мною. Мій шофер і ще одна людина чітко бачили, що вони за нами їдуть.

— Це замовлення ваших опонентів?

— Я абсолютно переконаний, що це замовна штука.

— Назвіть прізвища ваших опонентів.

— Навіть не збираюсь озвучувати. Колишній прем’єр-міністр Гончарук – підходить вам таке прізвище? Народний депутат Шуляк – опонент чи не опонент? Колишній заступник міністра будівництва (Лев Парцхаладзе. – ЕП) оголошує моє прізвище.

— Ви з Сергієм Кучером (співвласник компанії Edelburg Development. – ЕП) спілкуєтеся?

— Якщо ви Сергія Миколайовича Кучера маєте на увазі, то це забудовник міста Києва, який в період, коли я був начальником управління дозвільних процедур, був начальником управління в місті Києві.

Так, ми час від часу епізодично відновлюємо своє спілкування. Наприклад, останнє спілкування було влітку.

— 21 жовтня СБУ провело обшуки у ДАБІ й у осіб, що причетні до ДАБІ. У вас були обшуки?

— Так, в мене теж були обшуки.

— Знайшли, що шукали?

— Я думаю, "так". Я все-таки юрист за освітою. У мене було вилучено пару речей, флешки якісь. До сих пір не знаю, що за флешки. Були вилучені якісь папірці, взагалі не знаю, чого їх вилучали.

— Підозру отримали?

— Ні, жодна підозра мені не вручалася.

фото олександра колесніченка

— Олексій Кудрявцев в коментарі нам казав, що реєстр дозвільних документів ДАБІ знаходився у вашому розпорядженні. Згодом міністр Михайло Федоров казав, що цей реєстр знаходився за кордоном. Це правда?

— Кудрявцев розказує "басні Кудрявцева". Це теж один з людей, який причетний до створення баснів, які ми з вами розбираємо. Реєстр реалізований як наукова розробка. На нього автори, тобто я і два програмісти, отримали авторське право, тому що ми його розписали від А до Я.

Якщо Кудрявцев веде мову про єдиний державний реєстр дозвільних документів, як промисловий продукт наукової розробки, то, вибачте, він існував за мого життя рівно в одній копії, тому що його офіційним замовником було Міністерство регіонального розвитку часів отого самого Януковича.

На нього були витрачені бюджетні кошти, його офіційним розробником був Науково-дослідний інститут автоматизації систем будівництва, який після закінчення цієї розробки взяв на баланс цей реєстр. І я стверджую, що на дату мого відходу із ДАБІ цей реєстр там знаходився.

— А ключі доступу до нього?

— Реєстр дозвільних процедур за час моєї роботи в ДАБІ не був відкритим, тому що у нього не було систем захисту. Цей реєстр був побудований за принципом закритих систем. Тобто і конкретна ІР-адреса, і конкретний пароль, і конкретний логін повинні були співпадати. Інакше ніколи не зайдете туди.

Вам цей пароль і логін могла дати тільки одна людина – системний адміністратор, який в цей момент знаходиться на закритому сервері. Тому всі легенди, що існували якісь зовнішні ключі – абсолютна ахінея.

Я ніколи не був адміністратором, у мене не було адміністративних прав, тому що це не було нам необхідно. Ми були користувачами реєстру закритої системи. Вона ніколи не була публічною, тому що не було системи захисту. Під ударами хакерських атак він впав би елементарно.

Інше питання – реєстр дороблювався після мого звільнення. Шкода, що Федоров хронологію створення реєстру не розписав. Тобто, що створював Сергієнко, що не створював Сергієнко.

— Учасники ринку розповідають нам, що в останні роки в ДАБІ відбувалась "війна" між двома угрупуваннями – Кудрявцева і братів Горових (Юрій Горовий був "смотрящим" за ДАБІ та Держгеокадастром за прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. – ЕП).

Нещодавно, за нашою інформацією, відбувся перерозподіл впливу і виділилася ще третя група – вас і Кучера. Це правда?

— З кінця вересня уся прерогатива у роботі керівництва ДАБІ належить кому? (Міністру розвитку громад і територій Олексію Чернишову. – ЕП.) Тому третьої групи Сергієнко-Кучер в природі не існує. Хіба міністр всю корупцію віддав Сергієнку, цей благородний чоловік? Ви в це вірите?

З точки зору глобальної політики в державі завжди існують групи впливу – і це нормально, природний лобізм. Наприклад, Олена Шуляк займається лобізмом великих олігархічних груп в Україні, в тому числі на будівельному ринку. Вона вказує, що на керівників ДАБІ розглядалися представники одного клану, другого клану, третього клану.

Групи впливу є, думаю, боротьба між ними є. Але чи це оформляється саме в таку спрощену систему взаємовідносин? В мене великі сумніви. Ви пробуєте дуже спростити систему.

Боротьба монополістів між собою відбувається набагато раніше, ніж хтось добігає до ДАБІ. До ДАБІ добіжать щасливі.

Незабаром постане питання розподілу землі, бо кожний населений пункт буде мати межі забудови і поза межами забудови. Ми побачимо цілу епопею під Києвом, величезні території сільськогосподарської землі будуть випадково входити до складу населених пунктів, рішенням сесії будуть ділитися, будуть отримуватися на них містобуди, хтось буде їх забудовувати і знову буде іти оця драка.