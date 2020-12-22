Конґрес США погодив коронавірусну допомогу у 900 мільярдів

21 грудня Конґрес США вперше з березня погодив надання пакету допомоги у 900 мільярдів доларів у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Для вступу допомоги в дію залишився підпис президента США Дональда Трампа. Він раніше висловлював свою підтримку щодо коронавірусного пакету.

Після днів активних перемовин палат Конґресу, вони дійшли згоди щодо надання допомоги у 892 мільярди доларів . Спершу пакет допомоги ухвалила Палата представників, декількома годинами після - Сенат, з біпартійним голосуванням 92-6.

Пакет включає у себе допомогу у 600 доларів більшості американців та доплати тим, хто втратив роботу через пандемію. Він також містить підтримку окремих галузей, зокрема, транспортної, та фінансування розширеного доступу до інтернету.

Це - перша фінансова допомога, погоджена урядом США з квітня, яку спровокував спалах вірусу у Штатах, зі щоденною статистикою зараження у понад 200 тисяч осіб.

Спікерка Палати представників демократка Ненсі Пелосі сказала, що підтримує пакет допомоги, хоч він не включає пряму допомогу місцевим та державній владам - цей пункт став компромісний для отримання голосів республіканців.

Натомість республіканці погодилися не наполягати на страхуванні компаній, чиї працівники захворіли на коронавірус, що також не потрапило до білля.

Цей пакет допомоги буде другим найбільшим в історії США - у березні пакет становив 2 трильйони доларів.

Економічна правда