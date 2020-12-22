Через штраф АМКУ: Philip Morris подав позов до України у міжнародний арбітраж

Компанії Philip Morris International подали позов про двосторонній інвестиційний арбітраж у зв'язку із несправедливим, на думку компаній, рішенням АМКУ оштрафувати компанію у справі "Тедіс" за узгоджені антиконкурентні дії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-реліз Philip Morris International.

"Рішення Комітету є явним порушенням прав інвестора. Ми вважаємо, що ця суперечка між інвестором і державою буде мати вкрай негативний вплив на інвестиційну привабливість України, а також на репутацію країни в цілому", - заявив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Костас Салварас.

Відповідно до релізу, позов подали 21 грудня в Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних суперечок (Вашингтон, округ Колумбія, США) у зв'язку з порушенням, на думку заявників, двосторонніх угод про взаємний захист інвестицій з США та Швейцарією.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Згодом "Тедіс Україна" Бориса Кауфмана відсудила право концентрації, яке хотів скасувати Антимонопольний комітет.

Суди, щодо правомірності штрафування Антимонопольним комітетом тютюнового дистриб’ютора "Тедіс Україна" та інших виробників тютюну у жовтні 2019-го року тривають. Сума штрафу становить 6,5 мільярда гривень.

Повідомлялось, що компанія "Філіп Морріс Україна" подає апеляційну скаргу на рішення АМКУ про стягнення штрафу за антиконкурентні дії, при цьому компанія сплатить штраф в обсязі 1,18 млрд грн "виключно з метою уникнення нарахування щоденної пені з прострочення оплати штрафу".

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".