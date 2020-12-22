Apple планирует до 2024 года запустить производство авто - СМИ

Техкомпания Apple планирует начать производство авто с собственной технологией батарей до 2024 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Попытки развития Apple на рынке авто впервые появились в 2014 году под названием Project Titan, который компания впоследствии хотела свернуть. Однако в 2018 году проект перезапустили и с 2019 года компания работала над разработкой пассажирского авто в сегменте масс-маркета.

Основой стратегии компании является использование новой технологии батареи, которая поможет значительно снизить ее стоимость и одновременно увеличить мощность.

Один из собеседников издания рассказал, что до сих пор остается вероятность того, что компания в конце концов решит пойти "более легким" путем и сконцентрировать усилия на автономной водительской системе, которую можно интегрировать в автомобиль других производителей.

Также собеседники отметили, что планы авторынка для Apple могут затянуться дальше 2025 года из-за пандемии.

Относительно технологий, Apple может применить лидар-сенсоры (системы для определения дистанции объектов с помощью лазера - ЭП), разработка над которыми ведется во внутренних отделах компании. Продукты компании iPhone 12 Pro and iPad Pro также содержат лидар-сенсоры.

Компания рассматривает использование LFP батарей (литий-железные фосфатные батареи), которые считаются более безопасными чем другие типы литий-ионных батарей и имеют меньший потенциал к перегреву.

Эксперты на рынке допускают, что Apple может разрабатывать авто в партнерстве с другой компанией, которая уже имеет лицензию, ведь создание сети производства во всем мире требует достаточно много времени и усилий.

Экономическая правда