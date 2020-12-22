ФОПи на Майдані вимагають скасувати січневі обмеження, планують "завітати" до "Кварталу-95"

Фото: HROMADSKE

Представники руху "SaveФОП" вийшли на безстрокову акцію на Майдан Незалежності в Києві.

Джерело: сторінка "Підприємці України/#SaveФОП" у Facebook, Hromadske, керівник акції Сергій Доротич

Деталі: Протестувальники вимагають скасувати заборону на підприємницьку діяльність під час локдауну 8-24 січня. Вони планують ходу до Офісу президента, де вимагатимуть "недопущення необґрунтованих обмежень локдауну, що обмежує право на працю".

Підприємці вимагають створити комісію за участі представників "SaveФОП", щоб "влада радилася з ними про рішення, які стосуються підприємців".

Пряма мова Доротича: "Після цього ми підемо до Палацу "Україна", де відбувається концерт "Кварталу-95". Будемо звертатися до друзів та колег Зеленського, щоб вони вжили заходів. Вони причетні до того, що підприємці мерзнуть".

Передісторія: 15 грудня "SaveФОП" вже виходили на акцію протесту на Майдан Незалежності. Вони намагалися встановити намети. Між ними та поліцією виникли сутички, постраждали близько 40 правоохоронців.

Українська правда