ФОПи на Майдані вимагають скасувати січневі обмеження, планують "завітати" до "Кварталу-95"
Представники руху "SaveФОП" вийшли на безстрокову акцію на Майдан Незалежності в Києві.
Джерело: сторінка "Підприємці України/#SaveФОП" у Facebook, Hromadske, керівник акції Сергій Доротич
Деталі: Протестувальники вимагають скасувати заборону на підприємницьку діяльність під час локдауну 8-24 січня. Вони планують ходу до Офісу президента, де вимагатимуть "недопущення необґрунтованих обмежень локдауну, що обмежує право на працю".
Підприємці вимагають створити комісію за участі представників "SaveФОП", щоб "влада радилася з ними про рішення, які стосуються підприємців".
Пряма мова Доротича: "Після цього ми підемо до Палацу "Україна", де відбувається концерт "Кварталу-95". Будемо звертатися до друзів та колег Зеленського, щоб вони вжили заходів. Вони причетні до того, що підприємці мерзнуть".
Передісторія: 15 грудня "SaveФОП" вже виходили на акцію протесту на Майдан Незалежності. Вони намагалися встановити намети. Між ними та поліцією виникли сутички, постраждали близько 40 правоохоронців.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua