У 2021 році Пенсійному фонду передбачили дефіцит власних надходжень у 26 мільярдів
У бюджеті на 2021 рік дефіцит власних надходжень Пенсійного фонду очікують на рівні 26 мільярдів гривень.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України у своєму Facebook.
Видатки солідарної системи, тобто за рахунок власних надходжень Фонду, передбачені у розмірі 350,3 млрд грн (+3,3% проти 2020 року), зобов’язання Держбюджету - ще 143,1 млрд грн (+0,4%).
Надходження солідарної системи оцінили у розмір 324,3 млрд грн (+7,4% проти 2020 року), кошти Держбюджету - у 195,3 млрд грн (-3,5%). Цьогоріч дефіцит солідарної системи передбачався на рівні 38,5 млрд грн, а у 2021 році - 26 мільярдів.
Відтак, ці кошти надійдуть завдяки фінансуванню з Держбюджету.
Читайте також: Ухвалили. Що отримають українці від бюджету 2021 року
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що видатки Пенсійного фонду за січень-листопад цьогоріч перевищили доходи на 18,4 мільярда гривень, у листопаді - на 1,1 мільярда.
Уряд 18 листопада схвалив законопроєкт із впровадження професійної накопичувальної системи для зайнятих на ризикових професіях осіб. Наразі це стосуватиметься осіб молодше 35 років.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua