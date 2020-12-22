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У 2021 році Пенсійному фонду передбачили дефіцит власних надходжень у 26 мільярдів

Вівторок, 22 грудня 2020, 16:43
 

У бюджеті на 2021 рік дефіцит власних надходжень Пенсійного фонду очікують на рівні 26 мільярдів гривень. 

Про це повідомляє Пенсійний фонд України у своєму Facebook. 

Видатки солідарної системи, тобто за рахунок власних надходжень Фонду, передбачені у розмірі 350,3 млрд грн (+3,3% проти 2020 року), зобов’язання Держбюджету - ще 143,1 млрд грн (+0,4%).

Надходження солідарної системи оцінили у розмір 324,3 млрд грн (+7,4% проти 2020 року), кошти Держбюджету - у 195,3 млрд грн (-3,5%). Цьогоріч дефіцит солідарної системи передбачався на рівні 38,5 млрд грн, а у 2021 році - 26 мільярдів. 

Відтак, ці кошти надійдуть завдяки фінансуванню з Держбюджету.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що видатки Пенсійного фонду за січень-листопад цьогоріч перевищили доходи на 18,4 мільярда гривень, у листопаді - на 1,1 мільярда. 

Уряд 18 листопада схвалив законопроєкт із впровадження професійної накопичувальної системи для зайнятих на ризикових професіях осіб. Наразі це стосуватиметься осіб молодше 35 років.

Економічна правда

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