За 11 місяців 2020 року автовиробництво в Україні упало на 35%

За 11 місяців з початку року в Україні зібрали всього 4,429 тисяч авто - падіння порівняно з аналогічним періодом 2019 року становить 35%.

Про це йдеться у статті ЕП.

Із цієї кількості найбільше було складено легкових авто - 3,756 тисяч одиниць, ще 628 приходиться на автобуси та 45 - на комерційні машини.

Зазначається, що до серпня поточного року всю статистику легкових авто формувало великовузлове складання на заводі "Єврокар", який випускає машини Skoda.

Проте в останній місяць літа про відновлення виробництва легковиків заявив "Запорізький автомобілебудівний завод", з конвеєру якого до цього сходили лише автобуси.

Попри це, використання вітчизняних виробничих потужностей у 2020 році, як і в 2019-му, не перевищило 2% від своїх можливостей.

"Більше того, вже до кінця року виробництво на ЗАЗі може знову зупинитися. Як писала ЕП, "початок виробництва" у Запоріжжі насправді виявився великовузловим збиранням, покликаним оминути заборону на ввезення авто з Росії.

Група нардепів вже направила депутатське звернення до прем’єра Дениса Шмигаля щодо заборони імпорту не тільки авто з Росії, а й їх комплектуючих, що унеможливить збирання машин на ЗАЗі та ще більше наблизить виробництво легкових машин в Україні до нуля", - йдеться у матеріалі.

Читайте детальніше у статті: Вічні "євробляхи", "мінус" електрокарів та відмова від автогазу: що відбувалось на авторинку в 2020

Економічна правда