Буславец написала заявление об увольнении
Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец написала заявление об увольнении.
Об этом она сообщила в Facebook, опубликовав заявление об увольнении.
"Прошу уволить меня с должности первого заместителя министра энергетики с 22.12.2020", - говорится в заявлении от 21 декабря.
"Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планах не будет.", - написала Буславец.
Прийняла таке рішення. Наразі коментарів щодо причин та подальших планів не буде. Але далі обов‘язково буде...Опубліковано Ольга Буславець Понеділок, 21 грудня 2020 р.
Напомним:
Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности.
НАБУ в рамках дела "Роттердам +" опубликовало фрагмент перехваченного разговора (март-апрель 2020) топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на пост главы Минэнерго (позже вр.и.о. назначили Ольгу Буславец - ред.).
Группа компаний "ДТЭК" Рината Ахметова назвала заявление НАБУ о записи разговора одного из топ-менеджеров ДТЭК "политически мотивированной провокацией, которая не имеет ни малейшего отношения к делу "Роттердам +".
Следствие по делу "Роттердам +" зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний ("ДТЭК" - ред.) - инициатора введения формулы - на кадровые назначения во власти, "следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков "заведениях за действия формулы.
Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.
Буславец - бывшая директор Директората энергетических рынков Минэкоэнерго, которую считают близкой к олигарху Ринату Ахметова.
20 ноября на внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.
При этом, Буславец остается замминистра энергетики.
Буславец обвиняли в принятии решений в пользу энергохолдинга ДТЭК, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову.
Сама Буславець отвергла обвинения в симпатиях к ДТЭК и заявила, что она - "государственный человек" с государственным мышлением.
Кроме того, за время руководства Буславец в Украине остро встал вопрос "зеленых тарифов" и долга перед "зеленой" генерацией.
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Экономическая правда
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