"Роттердам +": НАБУ перехватило разговор топ-менеджера ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
НАБУ в рамках дела "Роттердам +" опубликовало фрагмент перехваченного разговора (март-апрель 2020) топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на пост главы Минэнерго (позже вр.и.о. назначили Ольгу Буславец - ред.).
Об этом говорится в презентации НАБУ по делу "Роттердам +", которое ведомство представило на заседании Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики 15 декабря.
На фрагменте, который опубликовало НАБУ, топ-менеджер говорит, в частности, что "есть кандидат, женщина, с которой у нас хорошие отношения ... если за нее проголосуют - это достаточно облегчит нашу жизнь", "ее последняя должность была Директор департамента электроэнергии"," она - моя последняя надежда ".
Также топ-менеджер, в частности, говорит, что "нам нужен кто-то, кто может консолидировать все это, потоки и разных людей в секторе ...".
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Напомним:
Следствие по делу "Роттердам +" зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний ("ДТЭК" - ред.) - инициатора введения формулы - на кадровые назначения во власти, "следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков "заведениях за действия формулы.
Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.
Буславец - бывшая директор Директората энергетических рынков Минэкоэнерго, которую считают близкой к олигарху Ринату Ахметова.
20 ноября на внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.
При этом, Буславец остается замминистра энергетики.
Буславец обвиняли в принятии решений в пользу энергохолдинга ДТЭК, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову.
Сама Буславець отвергла обвинения в симпатиях к ДТЭК и заявила, что она - "государственный человек" с государственным мышлением.
Кроме того, за время руководства Буславец в Украине остро встал вопрос "зеленых тарифов" и долга перед "зеленой" генерацией.
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Экономическая правда
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