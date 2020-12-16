"Роттердам +": НАБУ перехватило разговор топ-менеджера ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго

НАБУ в рамках дела "Роттердам +" опубликовало фрагмент перехваченного разговора (март-апрель 2020) топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на пост главы Минэнерго (позже вр.и.о. назначили Ольгу Буславец - ред.).

Об этом говорится в презентации НАБУ по делу "Роттердам +", которое ведомство представило на заседании Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики 15 декабря.

На фрагменте, который опубликовало НАБУ, топ-менеджер говорит, в частности, что "есть кандидат, женщина, с которой у нас хорошие отношения ... если за нее проголосуют - это достаточно облегчит нашу жизнь", "ее последняя должность была Директор департамента электроэнергии"," она - моя последняя надежда ".

Также топ-менеджер, в частности, говорит, что "нам нужен кто-то, кто может консолидировать все это, потоки и разных людей в секторе ...".

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Напомним:

Следствие по делу "Роттердам +" зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний ("ДТЭК" - ред.) - инициатора введения формулы - на кадровые назначения во власти, "следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков "заведениях за действия формулы.

Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.

Буславец - бывшая директор Директората энергетических рынков Минэкоэнерго, которую считают близкой к олигарху Ринату Ахметова.

20 ноября на внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

При этом, Буславец остается замминистра энергетики.

Буславец обвиняли в принятии решений в пользу энергохолдинга ДТЭК, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову.

Сама Буславець отвергла обвинения в симпатиях к ДТЭК и заявила, что она - "государственный человек" с государственным мышлением.

Кроме того, за время руководства Буславец в Украине остро встал вопрос "зеленых тарифов" и долга перед "зеленой" генерацией.

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Экономическая правда