Дело "Роттердам+": В НАБУ заявили о влиянии "ДТЭК" на кадровые назначения во власти

Следствие по делу "Роттердам +" зафиксировали факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний ("ДТЭК" - ред.) - инициатора введения формулы - на кадровые назначения во власти, "следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков "заведениях за действия формулы.

Об этом заявили в НАБУ.

Также в Национальном антикоррупционном бюро утверждают, что следствие собрало достаточно доказательств о нанесении многомиллиардного вреда из-за формулы "Роттердам +".

"И уже суд долженучесть все обстоятельства и принять справедливое решение. Очевидно, что должным образом представить обвинение в суде нынешний прокурор не в состоянии, поскольку он, несмотря на 6 обоснованных подозрений, на финальной стадии расследования решил закрыть дело, затем - лишил даже шанса на победу в соревновательном процессе, что стало бы основой для дальнейшего возмещения убытков, причиненных государству", - настаивают в НАБУ.

Подчеркивается, что следствие настаивает на изменении прокурора.

В НАБУ заявили, что "это простое и очевидное с точки зрения здравого смысла решение Офис генерального прокурора саботирует".

Также НАБУ привело ключевые аргументы детективов по делу.

"Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку отечественного энергетического угля в Украине из портов в Европе для погашения собственных кредитов группы за счет потребителей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что НКРЭКУ должна была обеспечить баланс интересов между производителями электроэнергии, государством и потребителями, защищать интересы потребителей электроэнергии, а также ограничить влияние субъектов хозяйствования на государственную политику в сфере регулирования цен на электрическую энергию.

"Вместо этого Комиссия предусмотрела несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации", - добавили в НАБУ.

"Глава НКРЭКУ до ноября 2015 года выступал против увеличения тарифа на электрическую энергию, однако впоследствии стал сторонником формулы "Роттердам+", будучи сознательным того, какие суммы незаконных средств принесет формула группе компаний-инициатору введения формулы.

НАБУ считает закладку в стоимость электрической энергии, произведенной из углей украинской добычи, транспортных расходов по транспортировке угля из-за границы, необоснованным", - говорится в позиции ведомства.

"В распоряжении следствия - научные исследования национальных и иностранных специалистов, экспертные заключения государственных экспертных учреждений и профессиональных частных экспертов. Они свидетельствуют о причинении почти 40 млрд грн убытков народу Украины.

Согласно выводам экспертиз, доминирующая позиция компаний группы-инициатора введения "Роттердам +" на рынке угля (86% добычи) и на рынке тепловой генерации (70%) создает риск диктата цен и непрозрачности ценообразования; не прогнозируемые и не понесенные расходы на транспортировку учтены в цене на электроэнергию неправомерно", - добавили в НАБУ.

Также подчеркивается, что следствие имеет экспертизу, подтверждающую нанесение минимум 18,87 млрд грн убытков вследствие действия формулы "Роттердам +" на протяжении 2016-2017 годов.

В НАБУ подчеркнули на изменении прокурора по делу и заявили о важности обращения в суд с гражданским иском "от имени государства для возвращения ей украденных средств".

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро и САП безрезультатно просили Офис генпрокурора поменять руководителя группы прокуроров в расследовании дела "Роттердам +", дело приостановлено, изучаются материалы.

2 декабря НАБУ отмечало, что ОГП отказывается изменить прокурора в деле "Роттердам +", несмотря на его "неоднократное попытки закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство противоправных действий должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний-бенефициаров".

В ОГП на это ответили, что после принятия прокурором решения о закрытии дела "Роттердам +" возник ряд вопросов относительно эффективности следствия.

В августе 2020 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".

В октябре Высший антикоррупционный суд возобновил дело.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

Экономическая правда