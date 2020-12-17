В ДТЭК назвали заявление НАБУ о записи разговоров топ-менеджера "политически мотивированной провокацией"

Группа компаний "ДТЭК" Рината Ахметова назвала заявление НАБУ о записи разговора одного из топ-менеджеров ДТЭК "политически мотивированной провокацией, которая не имеет ни малейшего отношения к делу "Роттердам +".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Топ-менеджмент и сотрудники ДТЭК никогда не участвовали в переговорах или принятии решений о назначении кого-либо на государственные должности.

Все взаимодействие с руководителями отрасли и госорганов всегда велось исключительно в рамках закона и в соответствии с самыми высокими стандартами комплаенс внутри компании", - заявили в ДТЭК.

"ДТЭК всегда будет поддерживать конструктивное взаимодействие с профессиональными государственными руководителями, которые работают исключительно в интересах отрасли и государства.

Почти год в профильном министерстве нет руководителя, идет бесконечное обсуждение различных назначений на позиции министра и его заместителей, отрасль становится фактически неуправляемой. В этой кадровой чехарде и глубоком энергетическом кризисе обвинения в адрес компании является безответственной провокацией с целью скрыть собственный непрофессионализм", - говорится в сообщении.

"Детективы решили сделать сенсацией многочисленные переговоры топ-менеджеров ДТЭК с представителями стран-партнеров Украины, международных организаций, инвестиционных фондов о ситуации в энергетике и путей выхода из кризиса. ДТЭК провел более 10 различных брифингов, где всегда первым стоял вопрос антикризисного управления и профессионального руководства отраслью.

К сожалению, возможные оценочные суждения и комментарии, были искажены детективами для продолжения безосновательных обвинений и публичного давления на компанию", - добавили в ДТЭК.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напомним:

НАБУ в рамках дела "Роттердам +" опубликовало фрагмент перехваченного разговора (март-апрель 2020) топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на пост главы Минэнерго (позже вр.и.о. назначили Ольгу Буславец - ред.).

Следствие по делу "Роттердам +" зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний ("ДТЭК" - ред.) - инициатора введения формулы - на кадровые назначения во власти, "следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков "заведениях за действия формулы.

Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.

Буславец - бывшая директор Директората энергетических рынков Минэкоэнерго, которую считают близкой к олигарху Ринату Ахметова.

20 ноября на внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

При этом, Буславец остается замминистра энергетики.

Буславец обвиняли в принятии решений в пользу энергохолдинга ДТЭК, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову.

Сама Буславець отвергла обвинения в симпатиях к ДТЭК и заявила, что она - "государственный человек" с государственным мышлением.

Кроме того, за время руководства Буславец в Украине остро встал вопрос "зеленых тарифов" и долга перед "зеленой" генерацией.

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Экономическая правда