Кабмин назначил Буславец и.о. министра энергетики

Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Только что состоялось внеочередное заседание Кабмина. Виталий Шубин уволил с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - исполняющего обязанности министра. На эту должность назначена Ольга Буславец", - написал он.

По словам Гончаренко, это был единственный вопрос повестки дня.

Позже о назначении Буславец сообщили на официальном сайте Кабмина.

Напомним:

Ранее ЭП со ссылкой на источники сообщала, что Кабинет министров, в четверг 16-го апреля может назначить Ольгу Буславец и.о министра энергетики и защиты окружающей среды.

Буславец - бывшая директор Директората энергетических рынков Минэкоэнерго, которую считают близкой к олигарху Ринату Ахметова. По данным УП, она имеет хорошие отношения с действующим премьером Денисом Шмыгалем.

Сообщалось, что кроме Буславец было еще два кандидата на должность - замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский и бывший директор "Криворожстали" и экс-глава правления "Нафтогаза"Олег Дубина.

По словам собеседника ЭП, Буславец считается кандидатурой, неудобной для группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Зато, Семинский - неудобный кандидат для группы ДТЭК Рината Ахметова.

Подробности читайте вскоре в статье ЭП.

Экономическая правда