Буславец остается замминистра энергетики
Об этом сообщает Минэнерго.
16 апреля 2020 Ольга Буславец назначили на должность Первой заместительницы Министра энергетики, 3 июня - временно исполняющей обязанности Министра энергетики.
20 ноября 2020 Буславец освободили от должности в.и.о, и она остается Первой заместительницей Министра энергетики.
Минэнерго напоминает, что 17 ноября Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий временное исполнение обязанностей Министра возможно лишь в течение 30 дней.
Решение о назначении Министра должно быть принято Верховной Радой.
Напомним:
20 ноября на внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.
Буславец обвиняли в принятии решений в пользу энергохолдинга ДТЭК, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову.
Сама Буславець отвергла обвинения в симпатиях к ДТЭК и заявила, что она - "государственный человек" с государственным мышлением.
Кроме того, за время руководства Буславец в Украине остро встал вопрос "зеленых тарифов" и долга перед "зеленой" генерацией.
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