Буславец остается замминистра энергетики

Об этом сообщает Минэнерго.

16 апреля 2020 Ольга Буславец назначили на должность Первой заместительницы Министра энергетики, 3 июня - временно исполняющей обязанности Министра энергетики.

20 ноября 2020 Буславец освободили от должности в.и.о, и она остается Первой заместительницей Министра энергетики.

Минэнерго напоминает, что 17 ноября Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий временное исполнение обязанностей Министра возможно лишь в течение 30 дней.

Решение о назначении Министра должно быть принято Верховной Радой.

Напомним:

20 ноября на внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

Буславец обвиняли в принятии решений в пользу энергохолдинга ДТЭК, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову.

Сама Буславець отвергла обвинения в симпатиях к ДТЭК и заявила, что она - "государственный человек" с государственным мышлением.

Кроме того, за время руководства Буславец в Украине остро встал вопрос "зеленых тарифов" и долга перед "зеленой" генерацией.

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