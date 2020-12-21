Витренко подал декларацию на замглавы Минэнерго

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности.

По данным реестра НАПК, декларация была зарегистрирована утром 21 декабря.

Витренко за 2019 год, в частности, задекларировал 53,25 млн грн зарплаты в "Нафтогазе" и 2,22 млн грн гонораров как глава наблюдательного совета "Укрнафты".

Ему принадлежит 100% акций ООО "ЭЙВАЙЭЙ СЕКЬЮРИТИЗ" (AYA Securities).

Напоминаем:

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Юрий Витренко, назначение которого на должность первого вице-премьера - министра энергетики не поддержала Рада, пожелал нардепам "найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада сможет рассмотреть в январе вопрос назначения Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов сроком на 5 лет для устранения конфликта интересов перед возможным назначением на руководящую должность в правительство.