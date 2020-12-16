Dnipro Casino: Столичный отель "Днепр" регистрирует торговую марку казино

ЧАО "Отель Днепр" подало заявку и начало регистрацию торговой марки Dnipro Casino, среди указанных услуг в соответствии с индексами Ниццкой классификации - обеспечение оборудованием для казино (азартных игр), услуги по азартным играм, услуги ночных клубов (развлечения).

Об этом свидетельствуют данные в системе Укрпатента.

Согласно индексам Ниццкой классификации, предусмотрены индексы 28 и 41: кроме указанных выше услуг, также предполагается проведение лотерей, услуги букмекерских контор, игровые компьютерные услуги, видеоигровые консоли и портативные игры.

"Вскоре после покупки "Днепра" начался IP троллинг, связанный с легализацией рынка гемблинга, и мы уже получили 5 предложений по открытию казино, поэтому решили подать на регистрацию эту ТМ. Сейчас видим эту проблему и в других областях, так что это явно не последняя ТМ, которую мы зарегистрируем", - заявил в комментарии liga.net представитель инвесторов Александр Кохановский.

Напоминаем:

Недавно издание "Kyivpost" сообщил со ссылкой на правительственный источник, что среди покупателей "Днепра" является букмекерская компания "Parimatch". Кохановский этого не отрицал, но отказался от комментариев.

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Смартленд" на приобретение отеля "Днепр".

Накануне Антимонопольный комитет принял к рассмотрению второе заявление ООО "Смартленд" от 27 августа о приобретении акций гостиницы "Днепр". Первая была возвращена 21 августа из непредоставления заявителем всей необходимой информации.

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд". Отель "Днепр" выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

Среди претендентов на столичный отель "Дніпро" были представители бизнес-истеблишмента, в частности, среди участников аукциона были Степан Черновецкий, Томаш Фиала, Вадим Новинский, Сергей Тигипко и другие.

После аукциона настоящим покупателем отеля назвал себя бизнесмен и основатель киберспортивной команды NAVI Александр Кохановский, который заявил, что создаст в гостинице центр для киберспорта.

Он отказался называть публично кто еще кроме него взял финансовое участие в приобретении отеля.

Кохановский заявлял, что в отеле не планируют запускать игорный бизнес, а инвесторы не связаны с РФ.

После аукциона против продажи отеля в Окружной админсуд Киева подали одновременно 4 предметно одинаковых иска.

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Что происходит после аукциона