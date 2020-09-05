Parimatch хотел купить отель "Днепр" — СМИ
Суббота, 5 сентября 2020, 17:43
Букмекерская контора Parimatch хотела купить отель "Днепр".
Об этом говорится в материале Kyivpost.
Источник Kyiv Post в правительстве, сообщил, что букмекерское агентство Parimatch якобы участвовало в покупке.
Напоминаем:
Готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.
Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".
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