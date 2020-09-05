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Parimatch хотел купить отель "Днепр" — СМИ

Суббота, 5 сентября 2020, 17:43
 

Букмекерская контора Parimatch хотела купить отель "Днепр".

Об этом говорится в материале Kyivpost.

Источник Kyiv Post в правительстве, сообщил, что букмекерское агентство Parimatch якобы участвовало в покупке.

Напоминаем:

Готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

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