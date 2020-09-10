АМКУ со второй попытки разрешил победителю аукциона приобрести отель "Днепр"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Смартленд" на приобретение отеля "Днепр".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В АМКУ определяли, что "Смартленд" осуществляет деятельность на рынке аренды коммерческой недвижимости в пределах Киева.

Их совокупная доля на указанном рынке незначительна.

Финансирование концентрации происходить за счет кредитных средств, предоставленных банковскими учреждениями.

Также АМКУ, Госслужба финмониторинге и СБУ провели проверку информации, предоставленной "Смартлендом".

Напоминаем:

Накануне Антимонопольный комитет принял к рассмотрению второе заявление ООО "Смартленд" от 27 августа о приобретении акций гостиницы "Днепр". Первая была возвращена 21 августа из непредоставления заявителем всей необходимой информации.

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд". Отель "Днепр" выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

Среди претендентов на столичный отель "Дніпро" были представители бизнес-истеблишмента, в частности, среди участников аукциона были Степан Черновецкий, Томаш Фиала, Вадим Новинский, Сергей Тигипко и другие.

После аукциона настоящим покупателем отеля назвал себя бизнесмен и основатель киберспортивной команды NAVI Александр Кохановский, который заявил, что создаст в гостинице центр для киберспорта.

Он отказался называть публично кто еще кроме него взял финансовое участие в приобретении отеля.

Недавно издание "Kyivpost" сообщил со ссылкой на правительственный источник, что среди покупателей "Днепра" является букмекерская компания "Parimatch". Кохановский этого не отрицал, но отказался от комментариев.

Кохановский заявлял, что в отеле не планируют запускать игорный бизнес, а инвесторы не связаны с РФ.

После аукциона против продажи отеля в Окружной админсуд Киева подали одновременно 4 предметно одинаковых иска.

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Что происходит после аукциона