Киевский отель "Дніпро" продали на аукционе за 1,1 миллиарда гривен

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд".

Об этом свидетельствуют результаты аукциона, который транслировал YouTube-канал ProZorro.Продажи.

Аукцион завершился 15 июля в 16:52.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств, после чего подписывается договор.

Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае начисляется пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

В Фонде госимущества назвали ключевые постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:

сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;

сохранение в названии слова "Дніпро" (Dnipro).

Гостиница "Дніпро" выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

В торгах приняли участие 29 компаний.

4-звездочный отель "Дніпро" расположен в центре Киева на Европейской площади.

Общая площадь - 12 829 кв м. В здании 12 наземных и один технический этаж, бельэтаже и подвал. Также отелем гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО "Днепр" на праве постоянного пользования.

В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Победитель аукциона - ООО "Смартленд". Согласно реестру YouControl, такая компания зарегистрирована в Броварах Киевской области (зарегистрирована в 2013 году), руководитель - Терещук Максим Николаевич.

Согласно реестру, размер уставного капитала компании - 11 302 000,00 грн.

Виды деятельности ООО "Смартленд": основной - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, другие:

Складское хозяйство

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта

Деятельность в сфере права

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Основатели компании - Максим Терещук (17,71%, размер взноса в уставный фонд - 2 млн грн) и ООО "АЙС ТАУН" (82,28%, размер взноса в уставный фонд - 9,3 млн грн).

Конечный бенефициар - ООО "АЙС ТАУН", основатель - Игунин Алексей Александрович.

Основний вид деятельности ООО "АЙС ТАУН" - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

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Экономическая правда