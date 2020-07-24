Стало известно, кто был среди претендентов на отель "Дніпро"

Среди претендентов на столичный отель "Дніпро" были представители бизнес-истеблишмента, в частности, среди участников аукциона были Степан Черновецкий, Томаш Фиала, Вадим Новинский, Сергей Тигипко и другие.

Об этом говорится в статье ЭП.

"Аукцион собрал много представителей бизнес-истеблишмента. Многие из них готовы были выложить за гостиницу 250-400 млн грн. Почти никто из них не повышал начальных ставок и не был готов существенно поднимать ставки.

Среди таких участников были Степан Черновецкий - сын бывшего городского головы Киева Леонида Черновецкого, основатель инвесткомпании Chernovetskyi Investment Group, один из инвесторов киевского ЖК "Комфорт Таун", - говорится в материале.

Через компанию "ДК "Сигма" в конкурсе участвовал Томаш Фиала - СЕО инвесткомпании Dragon Capital.

На конкурсе также была замечена компания народного депутата и одного из самых богатых людей Украины Вадима Новинского.

Еще один известный участник - экс-депутат- "регионал" и бизнесмен Виталий Хомутынник, которого называют одним из бенефициаров лотерейного оператора МСЛ.

"Посетил аукцион Вадим Столар - депутат из фракции ОПЗЖ и скандальный застройщик, которого в годы президентства Петра Порошенко называли "серым кардиналом" Киева.

Претендовал на "Дніпро" и Сергей Тигипко - бизнесмен (группа ТАС, Universal Bank, другие активы) и бывший премьер-министр (возглавлял правительство во времена Виктора Януковича). Недавно его сватали на место Гончарука", - говорится в статье.

Участие в конкурсе принимал еще один бывший "регионал" и бизнесмен Владимир Продивус - владелец "Мостобуда", президент Федерации бокса Украины.

Решил побороться за столичный отель и владелец компаний "БФ-групп", совладелец крупнейшей в Украине сети магазинов Duty Free и журнала Forbes в Украине Артур Гранц.

Еще один участник - бизнесмен Игорь Воронов (страховая компания UNIQA, совладелец VEK Capital Partners).

Самым близким к победе среди известных бизнесменов был Вадим Григорьев - экс-партнер Валерия Хорошковского и владелец мебельной группы Merx (пятое место, 960 млн грн). Недавно он выкупил офис банка "Хрещатик" в центре столицы у Фондв гарантирования вкладов.

Большую сумму предложил Даниил Волынец - владелец "Аккорд банка" и муж экс-министра финансов Оксаны Маркаровой (четвертое место, 999 990 000 грн).

"Другие "призовые" места заняли малоизвестные компании. На 111 грн меньше "Смартленду" предложила "Инвестиционная украинская группа" (финуслуги и бизнес-консультации). Более 1 млрд грн предлагали ООО "Цитадель" (строительство и аренда имущества), "ЗВ риэлти"(строительство, аренда имущества)", - говорится в статье.

По данным Liga.net, в менеджменте "ЗВ риэлти" присутствует экс-управленец бизнесмена Константина Жеваго. В частности, владелец компании Алексей Шалаев значится менеджером в компании "Финансы и кредит лекс".

В общем отелем интересовались 89 участников. Зарегистрировались в комнате данных (онлайн-хранилище, где собраны все документы на гостиницу) почти половина - 43 потенциальных инвестора. Из них 29 подали заявки.

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Напомним:

Отель "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте отеля планируют сделать большой кибеспортивный проект.

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд".

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств, после чего подписывается договор.

Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае начисляется пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

В Фонде госимущества назвали ключевые постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:

сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;

сохранение в названии слова "Дніпро" (Dnipro).

Гостиница "Дніпро" выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

Экономическая правда