Отель "Днепр" купили айтишники: там будет киберспортивная арена

Facebook Кохановского

Отель "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте отеля планируют сделать большой кибеспортивный проект.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Если честно, то хотел дождаться уже сентября и все анонсировать на презентации нашей Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации, но увы. Исходя из текущего информационного фона я чувствую острую необходимость объясниться.

Победу в аукционе за отель "Днепр" одержали не российские олигархи, а украинские айтишники", - пишет Кохановский.

По словам Кохановского, несколько лет назад он вместе с партнерами задумал большой инфраструктурный киберспортивный проект. Проект должен был стартовать с постройки арены, но партнеры изменили свои планы, увидев возможность приватизация отеля "Днипро"

"Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Он будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, бары, SPA-зоны, и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы:т ренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge.

Когда я говорю "мы", то имею в виду группу партнеров и инвесторов, которые способны реализовать этот большой проект, первой частью которого стал отель "Днепр", - заявляет Кохановский.

Кохановский Перша гільдія

Александр "ZeroGravity" Кохановский имеет 20-летний опыт работы в индустрии киберспорта. Он является сооснователем украинской мультиигровой киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI). Также Кохановский гендиректор и совладелец DreamTeam - первой esport-сети по набору и управлению киберспортивными командами.

NA`VI считается одним сильнейших коллективов мира. За 11 лет своего существования игроки Natus Vincere выиграли несколько сотен мировых турниров и чемпионатов. Достижения NA`VI занесены в книгу рекордов Гиннеса.

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Напомним:

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд".

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств, после чего подписывается договор.

Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае начисляется пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

В Фонде госимущества назвали ключевые постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:

сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;

сохранение в названии слова "Дніпро" (Dnipro).

Гостиница "Дніпро" выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

Экономическая правда