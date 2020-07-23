Владельцы отеля "Днепр" рассказали планируется ли в нем казино

Новые владельцы отеля "Днепр" не планировали покупку объекта для создания игорного бизнеса.

Об этом сообщил один их новых владельцев отеля Александр Кохановский в интервью ain.ua.

"Закон (о легализации игорного бизнеса. - ред) приняли всего за день до аукциона – если честно, мы об этом совершенно не думали. Но, поскольку, сейчас многие об этом пишут, я хотел бы объяснить вам немного подробнее.

Киберспорт – это новый вид спорта, у которого существуют свои различные дисциплины, игроки, команды, турниры и спонсоры. Это не имеет никакого отношения к онлайн-казино или букмекерству. И только люди совершенно в этом не понимающе могут путать эти две вещи", - объясняет Кохановский.

Александр "ZeroGravity" Кохановский имеет 20-летний опыт работы в индустрии киберспорта. Он является сооснователем украинской мультиигровой киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI). Также Кохановский гендиректор и совладелец DreamTeam - первой esport-сети по набору и управлению киберспортивными командами.

NA`VI считается одним сильнейших коллективов мира. За 11 лет своего существования игроки Natus Vincere выиграли несколько сотен мировых турниров и чемпионатов. Достижения NA`VI занесены в книгу рекордов Гиннеса.

Читайте больше про киберспорт в Украине: Гонка развлечений: как киберспорт может перезагрузить экономику

Напомним:

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд".

Ранее в СМИ была информация о том, что основателем "Смартленд" был профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.

Позже стало известно, что "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте отеля планируют сделать большой кибеспортивный проект.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств, после чего подписывается договор.

Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае начисляется пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

В Фонде госимущества назвали ключевые постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:

сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;

сохранение в названии слова "Дніпро" (Dnipro).

Гостиница "Дніпро" выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

Экономическая правда









