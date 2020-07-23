Покупатели отеля "Днепр" не связаны с РФ – новый владелец

Gameinside.ua

Инвесторы недавно проданного на аукционе за 1,1 миллиард гривень отеля "Днепр" не имеют отношения к России.

Об этом сообщил один их новых владельцев отеля Александр Кохановский в интервью ain.ua.

"Никакой связи ни с "российскими следами", ни с кем-то, кто имеет отношение к России у данного пула инвесторов нет. Еще раз повторюсь, я мог был легко привлечь под свой лэвередж и свое управление деньги и в американских фондах, это заняло бы просто немного больше времени.

Но я рад, что мне удалось найти единомышленников в Украине, среди людей и компаний, которые я называю серийными предпринимателями, из своей родной IT-индустрии", - объясняет Кохановский.

По его словам кроме инвесторов проект поддержали через заемные средства.

"Также мы частично привлекаем заемные средства. Тут главный принцип — полная прозрачность происхождения средств, доверие партнеров и открытость для регулятора. Так что на сегодняшний день сомнений в том, что сделка будет закрыта, у меня нет", - объясняет Кохановский.

Победителем аукциона по приватизации отеля стало ООО "Смартлентд".

Кохановский описал компанию как "одного из партнеров проекта", которые имеют "огромный опыт управления объектами недвижимости" и отвечают за него в проекте.

Александр "ZeroGravity" Кохановский имеет 20-летний опыт работы в индустрии киберспорта. Он является сооснователем украинской мультиигровой киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI). Также Кохановский гендиректор и совладелец DreamTeam - первой esport-сети по набору и управлению киберспортивными командами.

NA`VI считается одним сильнейших коллективов мира. За 11 лет своего существования игроки Natus Vincere выиграли несколько сотен мировых турниров и чемпионатов. Достижения NA`VI занесены в книгу рекордов Гиннеса.

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Напомним:

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд".

Ранее в СМИ была информация о том, что основателем "Смартленд" был профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.

Позже стало известно, что "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте отеля планируют сделать большой кибеспортивный проект.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств, после чего подписывается договор.

Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае начисляется пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

В Фонде госимущества назвали ключевые постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:

сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;

сохранение в названии слова "Дніпро" (Dnipro).

Гостиница "Дніпро" выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

Экономическая правда