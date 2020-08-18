Новые владельцы отеля "Днепр": Против продажи подали одновременно 4 одинаковых иска

Новые владельцы отеля "Днепр", который недавно приобрели у государства за 1,1 миллиарда гривень заявляют, что против продажи отеля в Окружной админсуд Киева подали одновременно 4 предметно одинаковых иска.

Об этом в Facebook сообщил один из новых владельцев отеля, основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский.

"Всегда будут те, кто хочет купить отель за миллиард, сделать что-то большое, современное и вывести Украину в мировой топ, ну и будут те, кто хочет купить отель за гривну, используя для этого старые методы.

Информационную атаку после аукциона мы пережили, все проверки и инстанции прошли. И вот теперь в окружной административный суд было одновременно подано 4 предметно одинаковых иска о том, что продажа вообще не должна была состояться", - пишет он.

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Напомним:

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд". Отель "Днепр" выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

"Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте отеля планируют сделать большой кибеспортивный проект.

Среди претендентов на столичный отель "Дніпро" были представители бизнес-истеблишмента, в частности, среди участников аукциона были Степан Черновецкий, Томаш Фиала, Вадим Новинский, Сергей Тигипко и другие.

29 июля Фонд государственного имущества утвердил протокол о результатах электронного аукциона по продаже гостиницы "Днепр" компании ООО "Смартленд".

Кохановский заявлял, что в отеле не планируют запускать игорный бизнес, а инвесторы не связаны с РФ.

17 августа в Окружной админсуд Киева поступил иск о признании противоправным и отмене результатов аукциона по продаже киевского отеля "Дніпро".

Экономическая правда