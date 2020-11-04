Фонд госимущества выставил на аукцион еще три объекта "Укрспирта"
Фонд госимущества объявил о проведении еще 3 аукционов по приватизации объектов ГП "Укрспирт" - Должокского, Залозецкого и Мартыновского мест осуществления деятельности и хранения спирта.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Онлайн аукцион приватизации Залозецкого МПД состоится - 2 декабря, Должокского МПД - 3 декабря, а Мартыновского МПД - 4 декабря.
"Приватизация указанных активов проходит в рамках демонополизации спиртовой отрасли и для создания рынка спирта на конкурсной основе.
Инвестирование в спиртовые активы через приватизацию - это возможность для их будущих владельцев получить лицензию на право производство спирта, что станет для них существенным конкурентным преимуществом на рынке", - добавили в Фонде.
Напомним:
Шестой объект "Укрспирт" "ушел с молотка" за цену, почти в три раза выше стартовой. Госпредприятие во Львовской области приобрело ООО "ФИНАНС-СЕРВИС ПЛЮС".
В целом Фонд госимущества привлек более 268 миллионов гривен благодаря приватизации объектов "Украспирта" - на сегодня это 6 объектов недвижимости.
Ранее инвесторов нашли Немировская, Артемовское, Овечацкое, Лопатинское и Бершадское МПД.
Сообщалось, что за 9 месяцев текущего года "Укрспирт" получил на 63,4% больше чистой прибыли, чем за соответствующий период 2019 года.
Накануне не состоялся аукцион по продаже Хоростковского спиртзавода, его выставят на повторный аукцион со снижением стартовой цены.
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Экономическая правда
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