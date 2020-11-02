Рада рассмотрит законопроект о бюджете-2021 5 ноября – Разумков

Верховная Рада в четверг, 5 ноября, рассмотрит в первом чтении законопроект о бюджете-2021.

Об этом на заседании согласительного совета в понедельник, 2 ноября, передает "Интерфакс-Украина".

"На этой неделе, насколько я понимаю, в четверг, мы планируем рассмотрение бюджета. Я думаю, что сегодня будет комитет, и председатель комитета сможет об этом доложить", - отметил Разумков.

По его словам, комитет по вопросам бюджета должен как можно скорее рассмотреть предложения к проекту госбюджета, выводы Счетной палаты и подготовить проект постановления Верховной Рады.

Кроме этого, как пояснил Разумков, на этой неделе Рада рассмотрит так называемый "законопроект инвестнянь".

Напомним:

Верховная Рада может рассмотреть бюджет-2021 в первом чтении в пленарный четверг 5 ноября, наличие голосов - "на грани фола", заявил нардеп Ярослав Железняк.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что 20 октября Рада должна провести планерное заседание, чтобы направить свои предложения к проекту госбюджета-2021 в Кабмин, но на заседании вопрос бюджета не рассматривали.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

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