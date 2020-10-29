Рада может рассмотреть бюджет-2021 в первом чтении 5 ноября – нардеп

Верховная Рада может рассмотреть бюджет-2021 в первом чтении в пленарный четверг 5 ноября, наличие голосов - "на грани фола".

Об этом в Telegram написал нардеп от "Голоса", первый заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

По его информации, заседание бюджетного комитета назначат на понедельник 2 ноября.

"Пока все эти дни премьер лично проводит консультации с депутатами большинства по их правкам в бюджет", - написал нардеп.

"Голосовать сам Бюджет-2021 в первом чтении будут в пленарный четверг (05 ноября). Единственная интрига - наличие голосов. Там все, как было. На грани фола", - добавил он.

По словам Железняка, рассмотрение налоговой части (№4101-д) под бюджет-2021 поставили на комитете на 30 октября.

Напомним:

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что 20 октября Рада должна провести планерное заседание, чтобы направить свои предложения к проекту госбюджета-2021 в Кабмин, но на заседании вопрос бюджета не рассматривали.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

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