Нардепы в Раде раскритиковали проект бюджета-2021

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

В частности, нардеп от "За будущее" Антон Поляков заявил, что его группа не будет поддерживать бюджет и считает его провальным.

В "ЕС" также раскритиковали увеличение на 1 млрд грн расходов на Государственное управление делами и обеспечение деятельности Офиса президента при снижении расходов на субсидии.

"Это ужас, это катастрофа. Это бюджет эпохи хамства к собственным гражданам", - заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Нардеп от ОПЗЖ Александр Колтунович назвал бюджет-2021 бюджетом "финансовых спекулянтов". Он раскритиковал наличие 702 млрд грн заимствований в доходной части бюджета.

Глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев также раскритиковал проект госбюджета-2021.

"Ни один бюджет ВР никогда не встречала аплодисментами. Но так грустно было редко. Перед правительством стояла сверхсложная задача в условиях коронакризиса разработать финплан на 2021 год. Возможно, именно сложность задачи привела к такому количеству вопросов от всех фракций", - заявил Гетманцев.

По его словам, без "математических манипуляций" расходы на медицину увеличили лишь на 0,1% ВВП - до 4,2% ВВП. Это, по словам нардепа, недостаточно для выполнения норматива в 5% ВВП.

Представитель "Голоса" Владимир Цабаль заявил, что оценить бюджет "никак нельзя", потому что нет программы правительства.

"Это правительство решило - давайте мы сейчас наберем кредитов, чтобы будущие поколения отдавали деньги, чтобы в 2022-2023 годах "разгребали" другие", - подчеркнул Цабаль.

"Такой бюджет сейчас мы рассматривать не можем", - сказал он.

В то же время нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко назвал бюджет-2021 "возможностью развития силовиков и власти, а не бизнеса и граждан".

"Этот бюджет - утопия." Батькивщина" не будет за это голосовать", - сказал Николаенко.

Представитель группы "Доверие" Павел Бакунец заявил, что дефицит бюджета является чрезмерным.

В заключительном слове глава Минфина Сергей Марченко поблагодарил за критику и предложения и заявил о готовности к диалогу и дискуссий.

"Этот бюджет является реалистичным и сбалансированным. Можно повышать зарплаты, индексировать субсидии ... Мы готовы рассматривать все эти вопросы, продуктивно обсуждать", - подчеркнул он.

Это была лишь презентация проекта бюджета-2021 в ВР. Теперь его должен рассмотреть профильный комитет ВР со всеми правками, которые поступят от нардепов. После этого Верховная Рада поставит проект бюджета на голосование.

Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

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Экономическая правда