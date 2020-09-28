Рада 20 октября должна согласовать предложения к проекту госбюджета — Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что 20 октября Рада должна провести планерное заседание, чтобы направить свои предложения к проекту госбюджета-2021 в Кабмин.

Об этом он сказал во время согласительного совета 28 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Нужно учесть, что 20 октября у нас было пленарное заседание, поскольку это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения в Кабинет министров. Так что 20 октября нужно будет также провести пленарное заседание Верховной Рады", - отметил спикер ВР.

Перед этим ВР внесла изменения в календарный план проведения 4 сессии в сентябре-октябре, согласно которому нардепы с 28 сентября по 2 октября будут работать в пленарном режиме (ранее план предусматривал, что эта неделя депутаты работают с избирателями).

Напомним:

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

Читайте также: Бюджет 2021. Какие изменения Кабмин запланировал для украинцев на следующий год