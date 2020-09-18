Марченко о проекте бюджета-2021: Бюджет возможностей для развития

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

Об этом он сказал во время выступления в Раде, представляя проект бюджета-2021.

"Законопроект о госбюжете на 2021 разработан Минфином и поддержан правительством. Правительство вовремя подало проект бюджета на рассмотрение парламента, как того требует Конституция и Бюджетный кодекс. Документ сбалансирован и действительно является реальным к выполнению", - заявил Марченко.

По его словам, вместе с проектом госбюджета подали среднесрочные показатели до 2023 года с потолками расходов и целями для каждого из министерств.

"Бюджет-2021 базируется на программе деятельности Кабмина и стратегических целях, определенных президентом. Основывается на макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле этого года. Этот прогноз предусматривает рост реального ВВП на 4,6% после ожидаемого падения в этом году на 4,8 %.

Инфляция прогнозируется на уровне 7,3%, среднегодовой курс гривни к доллару заложен на уровне 29,1 грн за доллар", - добавил министр.

По его словам, среди приоритетов в проекте госбюджета - мероприятия для прохождения коронакризиса, восстановление экономики: защита граждан, поддержка деловой активности и содействие трансформации экономики.

"Страна нуждается в рестарте. Поэтому этот документ можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития. Возможностей для поддержки граждан после удара пандемии.

Среди приоритетов - повышение минималки до 6,5 тыс грн, индексация пенсий и доплат пенсионерам в возрасте 75+, обеспечение доступными и качественными медуслугами, в том числе направление средств на COVID-пакет, продолжение образовательной реформы, развитие культуры и поддержка спорта высоких достижений", - рассказал министр.

Также, по его словам, среди приоритетов - повышение обороноспособности страны и повышения денежного обеспечения военнослужащих, продолжение проекта "Большая стройка", развитие железнодорожного транспорта, масштабная цифровизация экономики, формирование финансово состоятельных регионов.

Доходы - 1 трлн 71 млрд грн, это больше на 92 млрд грн по сравнению с бюджетом 2020 года, добавил Марченко. Расходы - 1 трлн 350 млрд грн, дефицит - 270 млрд грн (6% ВВП) - на 1,5% меньше показателя 2020 года.

По его словам, в правительстве предусматривают сокращение дефицита бюджета до 4,5% ВВП в 2022 году, в 2023 году - до 3% ВВП.

Напомним:

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

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Экономическая правда