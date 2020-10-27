Отель "Днепр": НАБУ обязали открыть дело о покупке за кредиты банков с рефинансом НБУ

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном злоупотреблении властью и служебным положением главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком при продаже государственного ЧАО "Гостиница "Днепр".

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на постановление ВАКС от 7 сентября.

"Такое решение ВАКС вынес 7 сентября в ответ на жалобу адвоката Ольги Колесник.

В жалобе говорилось, что в конце августа клиент адвоката Колесник направил в НАБУ заявление о возможном совершении преступления при продаже 100% акций столичной гостиницы "Днепр". Заявления также были направлены в Офис генпрокурора и ГБР. В них было указано, что 15 июля ФГИУ провел аукцион по продаже гостиницы, по его результатам договор купли-продажи был заключен с ООО "Смартленд", которая предложила 1,10 млрд грн.

Заявитель указал, что при этом в справках фирмы и в СМИ были названы разные бенефициары, а также было нарушено положение законодательства о приватизации в части привлечения кредитных средств ", - говорится в сообщении.

Суд установил, что по УПК следователь или прокурор должны в течение суток после получения заявления о совершении уголовного преступления внести сведения в реестр. При этом от следователя или прокурора не требуется оценка обоснованности заявления, а только фиксация предоставленных фактов.

В суде решили, что заявление содержит объективные данные о совершении правонарушения и обязал НАБУ внести данные в реестр.

Отмечается, что перед тем, как перечислить средства за объект, компания-победитель приватизационного аукциона гостиницы "Днепр" - ООО "Смартленд" - заключила кредитный договор с АО "Банк Сич" на условиях открытия кредитной линии.

По данным Smida, 16 сентября 2020 года внеочередное общее собрание акционеров "Банка Сич" согласовало выделение "Смартленд" кредитной линии на сумму 1,05 млрд грн под 9% годовых на 10 лет. Залогом стал депозит поручителя, название которого не указано.

В тот же день акционеры "Банк Сич" согласовали привлечение средств Нацбанка по Генеральному кредитному договору на общую сумму 1,50 млрд грн.

"Данное решение касается как суммы по отдельной заявке, так и общей суммы сделок, которые могут быть заключены с Национальным банком Украины по операциям рефинансирования в пределах соответствующего Генерального кредитного договора и не погашены АО "Банк Сич", - говорится в сообщении банка.

По данным НБУ, в июле-сентябре "Банк Сич" получил рефинансирование на 224 млн грн. После этого 14 сентября была завершена оплата покупки "Днепра".

"Закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" позволяет приобрести объект за кредитные средства. Но участник торгов должен сообщить о кредиторе и документально подтвердить, что он желает рассмотреть возможность кредитования в случае избрания этого участника победителем аукциона. В обнародованных в "Прозорро. Продажи" документах "Смартленд" отсутствует упоминание о потенциальных кредиторов.

В финотчете предприятие только указало, что его активы за прошлый год составили 5,55 млн грн, весь доход от реализации продукции - 8,20 млн грн, а чистая прибыль - 667 тыс грн. При этом, только для участия в аукционе нужно было заплатить сумму на уровне годового дохода компании - 8,09 млн грн, что свидетельствовало о необходимости привлечения кредитных средств", - пишет издание.

"Основными акционерами АО "Банк Сич" являются Андрей Мельник, Олег Баланда и Валерий Раздорожный. Ранее НБУ сообщил, что фактическим контролером "Банк Сич" является экс-руководитель "Родовид банка" Денис Горбуненко. Он также известен как владелец кипрской "Raga Establishment Limite", связанной с Сергеем Левочкиным. В настоящее время в данных НБУ фамилия Горбуненко отсутствует", - отмечают "Наші гроші".

Учредителями ООО "Смартленд" указаны Максим Терещук и ООО "Айс Таун" Алексея Игунина.

Напоминаем:

"Kyivpost" сообщило со ссылкой на правительственный источник, что среди покупателей "Днепра" могла быть букмекерская компания "Parimatch".

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Смартленд" на приобретение отеля "Днепр".

Накануне Антимонопольный комитет принял к рассмотрению второе заявление ООО "Смартленд" от 27 августа о приобретении акций гостиницы "Днепр". Первая была возвращена 21 августа из непредоставления заявителем всей необходимой информации.

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд". Отель "Днепр" выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

Среди претендентов на столичный отель "Дніпро" были представители бизнес-истеблишмента, в частности, среди участников аукциона были Степан Черновецкий, Томаш Фиала, Вадим Новинский, Сергей Тигипко и другие.

После аукциона настоящим покупателем отеля назвал себя бизнесмен и основатель киберспортивной команды NAVI Александр Кохановский, который заявил, что создаст в гостинице центр для киберспорта.

Он отказался называть публично кто еще кроме него взял финансовое участие в приобретении отеля.

Недавно издание "Kyivpost" сообщил со ссылкой на правительственный источник, что среди покупателей "Днепра" является букмекерская компания "Parimatch". Кохановский этого не отрицал, но отказался от комментариев.

Кохановский заявлял, что в отеле не планируют запускать игорный бизнес, а инвесторы не связаны с РФ.

После аукциона против продажи отеля в Окружной админсуд Киева подали одновременно 4 предметно одинаковых иска.

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Что происходит после аукциона