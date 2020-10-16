Новости 16 октября: Совет НБУ и Рожкова, сельхозземля, "Нафтогаз"

О Совете НБУ и Рожковой. Заседание совета Национального банка, назначенное на 16 октября, отменено.

По словам собеседников ЭП, 16 октября должно было состоятся заседание Совета Национального банка, на котором могло быть принято решение об увольнении Екатерины Рожковой с должности первого заместителя главы Нацбанка.

Национальный банк (НБУ) отрицает внесение главой центробанка Кириллом Шевченко представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей.

О сельхозземли. По данным Госгеокадастра, в Украине непосредственно в Госгеокадастре останется 750 тысяч га земли госсобственности сельхозназначения.

О "Нафтогазе". В "Нафтогазе" заявили, что финансовая отчетность компании соответствует законодательству Украины и международным стандартам финансовой отчетности.

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в Комитете по вопросам аудита и рисков наблюдательного совета "Нафтогаза" нет ни одного специалиста по аудиту или международных стандартах финансовой отчетности.

О бюджете-2021. Комитет по вопросам бюджета не смог провести заседание из-за отсутствия кворума, ожидается, что первое чтение законопроекта о госбюджете на 2021-й год не смогут рассмотреть 20 октября, как планировалось.

О транше МВФ. Следующий транш от МВФ Украина может получить в конце 2020 или в начале 2021 года, Украина до сих пор не получила транш из-за ряда технических проблем, которые нужно решить.

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